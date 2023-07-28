Кетрін Зета-Джонс показала стильний купальник із глибоким вирізом (фото)

Знаменита акторка поділилася з шанувальниками кількома літніми фотографіями.

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53-річна британська оскароносна акторка Кетрін Зета-Джонс продемонструвала стильний купальник. У своєму Instagram-акаунті знаменитість опублікувала кілька літніх знімків.

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Володарка "Оскара" показала абсолютно невимушений образ. Зета-Джонс позувала на селфі в цілісному купальнику кольору хакі. Купальник також мав простий виріз нижче декольте. Зірка "Венсдей" доповнила свій літній ансамбль парою круглих сонцезахисних окулярів і масивним солом'яним капелюхом. Її довге темне волосся було забране вгору і заховане у великий головний убір, і вона віддала перевагу образу без аксесуарів.

Акторка просто підписала свою публікацію "Чао" і додала наприкінці смайлик із зображенням сонця.

Очевидно, що Зета-Джонс насолоджується заслуженим відпочинком після того, як провела останні кілька місяців, відвідуючи різні заходи зі своїм чоловіком, актором і продюсером Майклом Дугласом.

Наприкінці травня пару помітили на Гран-прі F1 Monaco. Зета-Джонс знову одягла капелюх від сонця, а 78-річний Дуглас вибрав чорну бейсболку, сорочку-поло і темно-сірі джинси.

Кетрін і Майкл познайомилися 1998 року і одружилися 2000 року в готелі Plaza в Нью-Йорку. На сьогодні вони вважаються однією з найміцніших пар Голлівуду.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс схудла і прийшла на вечірку в ефектній міні-сукні.

Раніше Фокус писав, що Кетрін Зета-Джонс обожнює своїх дітей і часто висловлює свою любов до них, публікуючи зворушливі знімки в соцмережах.