Кэтрин-Зета Джонс с мужем и сыном появились на Гран-при Формулы-1 (фото)

Кэтрин Зета-Джонс рассказала, что Гран-при Формулы-1 является для нее семейным событием.

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53-летняя британская оскароносная актриса Кэтрин Зета-Джонс вместе с мужем, 78-летним американским актером и продюсером Майклом Дугласом присутствовали на ежегодной испанской гонке в Барселоне. Компанию звездным супругам составил их сын, 22-летний Дилан. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость продемонстрировала фигуру в прозрачном черном платье с белым цветочным принтом и пикантным разрезом до бедра. Кэтрин дополнила образ удобными мокасинами и прикрыла себя от солнца стильной шляпой и солнцезащитными очками. Обладательница "Оскара", у которой также есть 20-летняя дочь Кэрис, подчеркнула свои черты лица легким макияжем и распустила темные локоны.

Тем временем Дуглас надел черную футболку, темно-серые джинсы и черные кроссовки. Свой комфортный образ он дополнил черной кепкой и солнцезащитными очками. Их сын был в джинсах и черной рубашке с коротким рукавом и принтом в виде массивной цепи.

Кэтрин и Майкл познакомились в 1998 году и поженились в 2000 году в отеле Plaza в Нью-Йорке. На сегодняшний день они считаются одной из самых прочных пар Голливуда.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс похудела и пришла на вечеринку в эффектном мини-платье.

Ранее Фокус писал, что Кэтрин Зета-Джонс души не чает в своих детях и часто выражает свою любовь к ним, публикуя трогательные снимки в соцсетях.