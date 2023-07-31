Брэд Питт приостановил съемки фильма о "Формуле-1"

Команда фильма надеется, что через два месяца проблема будет решена, и они смогут продолжить работу над картиной.

Американский актер Брэд Питт, который прилетел в Великобританию для съемок фильма "Апогей" о "Формуле-1", приостановил производство, чтобы поддержать своих коллег, участвующих в забастовке актеров и сценаристов, пишет Deadline.

"Брэд согласился, что они закончат запланированные съемки, но отложил запланированное производство на следующие два месяца. Актеры и съемочная группа "Апогея" снимались в Будапеште (Венгрия), но Брэд призвал перенести будущие даты в знак солидарности со всеми, кто бастует. Отсрочка производства была серьезным вызовом, особенно в финансовом плане, но Брэд выслушал опасения людей, с которыми он работает, и хочет показать свою поддержку", – сообщил инсайдер.

Другой источник добавил, что в эти выходные съемочная группа должна была сниматься на трассе Circuit de Spa-Francorchamps, которую часто называют Спа, в Бельгии, где вскоре состоится настоящий Гран-при страны, но сейчас этого не произойдет.

После Европы съемки планировали продолжить в Лас-Вегасе в ноябре. Участники забастовки, а также все, кто задействованы в кинопроизводстве, надеются, что к тому времени проблема будет решена, а требования протестующих учтены.

"Апогей" – будущий художественный фильм американского режиссера Джозефа Косински в жанре спортивной драмы, главные роли в котором играют Брэд Питт, Хавьер Бардем и Демсон Идрис. Премьера картины состоится в 2024 году на Apple.

Питт не только играет одну из главных ролей, но и является продюсером фильма вместе с бывшим чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Команда недавно присоединилась к реальным командам Гран-при на британской гонке в Сильверстоуне в Англии, где Питт участвовал в брифинге пилотов Формулы-1, а позже сам вышел на трассу, разогнавшись до заявленной скорости 150 миль в час.

Забастовка сценаристов началась 2 мая. Это произошло после того, как они не смогли договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Это первая забастовка WGA за 15 лет — забастовка 2007–2008 годов длилась 100 дней. Предыдущая забастовка в 1988 году в настоящее время остается самой продолжительной в истории, продолжаясь в общей сложности 153 дня.

С 13 июля к забастовке присоединились члены Гильдии киноактеров (SAG) и Американской федерации артистов телевидения и радио (AFTRA).

Ранее Фокус писал, что из-за забастовки сорвалось проведение 75-й церемонии "Эмми".