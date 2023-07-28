Забастовка в Голливуде сорвала 75-ую церемонию "Эмми"

В забастовке участвуют немало номинантов на премию "Эмми".

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Забастовка Гильдии писателей Америки и профсоюза голливудских актеров привела к тому, что 75-ую церемонию вручения премии "Эмми", которая должна была состояться 18 сентября в театре Microsoft в Лос-Анджелесе, отложили на неопределенный срок, пишет The Los Angeles Times. То же самое касается премии Creative Arts Emmys, первоначально запланированной на 9 и 10 сентября.

Когда теперь состоится награждение, пока неизвестно, однако один из источников, который якобы в курсе планов, не исключает, что его перенесут на январь следующего года, о чем сообщит телеканал Fox. Похожую информацию озвучил и Variety.

Забастовка сценаристов началась 2 мая. Это произошло после того, как они не смогли договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Это первая забастовка WGA за 15 лет — забастовка 2007–2008 годов длилась 100 дней. Предыдущая забастовка в 1988 году в настоящее время остается самой продолжительной в истории, продолжаясь в общей сложности 153 дня.

Забастовка последовала за взрывом стриминга, появлением мини-комнат и опасениями по поводу возможности проникновения искусственного интеллекта (ИИ) в творческие пространства. Сценаристы ищут более высокую компенсацию в целом и лучшие остаточные ставки, которые резко упали в эпоху потокового вещания. Они также требуют гарантий продолжительности работы, обязательного минимального количества штатных писателей на комнату и ограничений на использование ИИ.

Именно сценаристы всегда играли ключевую роль в организации церемонии вручения премии "Эмми". Согласно правилам WGA, сценаристы и шоураннеры уже не участвовали ни в каких рекламных акциях, таких как мероприятия Телеакадемии "На ваше усмотрение", во время забастовки, чтобы не пересекать линии пикетов. Ночные шоу, в том числе "Поздняя ночь с Сетом Мейерсом", "Субботним вечером в прямом эфире" и "Ежедневное шоу", сразу же отключились. Многие постановки для шоу по сценарию, такие как последний сезон "Очень странных дел", были закрыты.

С 13 июля к забастовке присоединились члены Гильдии киноактеров (SAG) и Американской федерации артистов телевидения и радио (AFTRA), в том числе и многие номинанты на премию "Эмми". Актеры и артисты ищут лучшую компенсацию и планы пособий, поскольку рост потоковых сервисов и осложнения, связанные с потоковой моделью, способствовали снижению заработной платы и остатков. Кроме того, бастующие хотят защитить свою работу от влияния ИИ.

Ранее Фокус писал, что к забастовке сценаристов и актеров в скором времени могут присоединиться и другие работники развлекательной индустрии. IATSE (International Alliance of Atrical stage employees – профсоюз, объединяющий технический и обслуживающий персонал кино-и телестудий) проводит голосование о разрешении забастовки для театральных работников по "розовому" контракту.