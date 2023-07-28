Страйк у Голлівуді зірвав 75-ту церемонію "Еммі"

У страйку беруть участь чимало номінантів на премію "Еммі".

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Страйк Гільдії письменників Америки і профспілки голлівудських акторів призвів до того, що 75-ту церемонію вручення премії "Еммі", яка мала відбутися 18 вересня в театрі Microsoft у Лос-Анджелесі, відклали на невизначений термін, пише The Los Angeles Times. Те ж стосується премії Creative Arts Emmys, спочатку запланованої на 9 і 10 вересня.

Коли тепер відбудеться нагородження, поки що невідомо, проте одне з джерел, яке нібито в курсі планів, не виключає, що його перенесуть на січень наступного року, про що повідомить телеканал Fox. Схожу інформацію озвучив і Variety.

Страйк сценаристів розпочався 2 травня. Це сталося після того, як вони не змогли домовитися з Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP). Це перший страйк WGA за 15 років — страйк 2007-2008 років тривав 100 днів. Попередній страйк 1988 року наразі залишається найтривалішим в історії, триваючи загалом 153 дні.

Страйк послідував за активним розвитком стримінгу, появою міні-кімнат і побоюваннями з приводу можливості проникнення штучного інтелекту (ШІ) у творчі простори. Сценаристи шукають вищу компенсацію загалом і кращі залишкові ставки, які різко впали в епоху потокового мовлення. Вони також вимагають гарантій тривалості роботи, обов'язкової мінімальної кількості штатних письменників на кімнату та обмежень на використання ШІ.

Саме сценаристи завжди відігравали ключову роль в організації церемонії вручення премії "Еммі". Згідно з правилами WGA, сценаристи і шоураннери вже не брали участі в жодних рекламних акціях, таких як заходи Телеакадемії "На ваш розсуд", під час страйку, щоб не перетинати лінії пікетів. Нічні шоу, зокрема "Пізня ніч із Сетом Мейерсом", "Суботнім вечором у прямому ефірі" і "Щоденне шоу", одразу ж відключилися. Багато постановок для шоу за сценарієм, як-от останній сезон "Дуже дивних справ", було закрито.

З 13 липня до страйку долучилися члени Гільдії кіноакторів (SAG) та Американської федерації артистів телебачення і радіо (AFTRA), зокрема й багато номінантів на премію "Еммі". Актори та артисти шукають кращу компенсацію і плани допомог, оскільки зростання потокових сервісів і ускладнення, пов'язані з потоковою моделлю, сприяли зниженню заробітної плати і залишків. Крім того, страйкарі хочуть захистити свою роботу від впливу ШІ.

Раніше Фокус писав, що до страйку сценаристів і акторів незабаром можуть приєднатися й інші працівники розважальної індустрії. IATSE (International Alliance of Atrical stage employees — профспілка, що об'єднує технічний і обслуговуючий персонал кіно- і телестудій) проводить голосування про дозвіл страйку для театральних працівників за "рожевим" контрактом.