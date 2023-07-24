Забастовка в Голливeде: количество протестующих может вырасти

К протестам планирую присоединиться еще полторы тысячи человек.

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К забастовке сценаристов и актеров в скором времени могут присоединиться и другие работники развлекательной индустрии. IATSE (International Alliance of Atrical stage employees – профсоюз, объединяющий технический и обслуживающий персонал кино-и телестудий) проводит голосование о разрешении забастовки для театральных работников по "розовому" контракту, сообщает The Hollywood Reporter.

Речь идет о 1500 работниках сцены, костюмеров, парикмахеров и визажистов, которые работают над 28 постановками на Бродвее и 17 в турне. Голосование началось тогда, когда как профсоюз заявил, что переговоры с Бродвейской лигой и Disney Theatrical Productions зашли в тупик.

Розовый контракт предполагает наем персонала непосредственно на постановку, который часто работает над шоу дистанционно, а затем на Бродвее или следит за шоу в его турне. Они трудятся вместе с рабочими сцены местного профсоюза, нанятыми владельцами театров и подпадающими под действие IATSE Local One в Нью-Йорке.

"Нам нужно продемонстрировать силу и единство, чтобы гарантировать заработную плату, льготы и права, которые заработали и заслужили все члены IATSE", — сказал президент IATSE International Мэтью Д. Леб.

Предыдущий контракт действовал с 1 июля 2019 года по 2 июля 2023 года, но участники работали на прежних условиях до тех пор, пока переговоры были продуктивными. Первая переговорная сессия состоялась 25 мая. Две стороны провели 19-часовую сессию переговоров.

По данным профсоюза, был достигнут некоторый прогресс, в том числе предварительные соглашения о медицинском обслуживании, предоставляемом работодателем, без сокращения планов или увеличения личных расходов, а также получение жилья, предоставляемого работодателем для гастрольных бригад, впервые для розовых контрактников. Тем не менее все еще есть проблемы, связанные с повышением заработной платы на Бродвее и установлением еженедельных и ежедневных периодов отдыха.

IATSE стал последним профсоюзом, рассматривавшим возможность проведения профсоюзной акции после того, как Гильдия писателей объявила забастовку 2 мая, а SAG-AFTRA объявила забастовку 14 июля. Члены IATSE и сам Леб присоединились ко многим их пикетам и митингам.

Причиной забастовки, к которой присоединился Голливуд, стало нежелание работодателей — Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) — согласовать условия нового контракта, в котором Гильдия киноактеров США требует повышения оплаты труда актеров среднего звена, отчисления от показов на стриминговых сервисах, а также гарантий, что искусственный интеллект не заменит и не ограничит функции артистов на съемочной площадке.

Ранее Фокус писал, что из-за забастовки актеров звезды "Оппенгеймера" ушли с лондонской премьеры фильма до ее начала.