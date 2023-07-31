Бывшая любовница князя Монако сходила на тот же прием, что и сам князь Альбер с женой Шарлен

Николь Кост позировала в красном вечернем платье фотографам и опубликовала снимки с приема в своем Instagram.

Ужасно неловкой встречи едва удалось избежать на самом важном событии светского календаря Монте-Карло. Бывшая любовница князя Альбера, бывшая стюардесса Николь Кост, пришла на тот же прием, что и ее бывший возлюбленный со своей супругой Шарлен. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая стюардесса Air France, 51-летняя Николь Кост, у которой есть 19-летний сын Александр Гримальди-Кост, от 65-летнего князя Монако Альбера II, была среди гостей на сборе средств, который был основан дедом принца Альберта, принцем Монако Людовиком II, еще в 1948 году.

Николь Кост на приеме, который посетили Альбер и Шарлен Фото: nicole.coste/instagram Николь Кост на приеме, который посетили Альбер и Шарлен Фото: nicole.coste/instagram

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Николь поделилась фотографией в Instagram, на которой она находится в спортивном клубе Salle des Etoiles, где проходил 74-й ежегодный бал Красного Креста в субботу вечером. На празднике выступал Робби Уильямс.

Робби Уильямс Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

"Красный, мой любимый цвет", — сказала она о своем выборе платья.

Известно, что между Николь Кост и княгиней Шарлен существует вражда. Кост не простила княгиню за то, что она якобы разместила ее сына Александра в служебное крыло дворца перед ее свадьбой за 53 миллиона фунтов стерлингов в 2011 году.

Николь ранее признавалась, что мало сочувствует Шарлен после того, как она вернулась из Африки и была госпитализирована из-за "истощения" в 2021 году

"Меня не волнует, что с ней происходит", — сказала она журналистам.

Николь, у которой шесть лет были тайные отношения с Альбером, даже утверждала: "Люди в Монако любят меня больше, чем Шарлен. Они действительно любят и уважают меня".

Стюардесса Air France, ставшая модельером, регулярно появляется на гламурных ежегодных мероприятиях, проводимых благотворительной организацией, основанной в 1948 году прадедом Альберта принцем Монако Людовиком II.

В этом году 45-летняя княгиня Шарлен также посетила мероприятие, впервые появившись на публике после месячного перерыва.

Князь Альбер, Шарлен и Камилла Готтлиб Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Она присоединилась к своему супругу и блистала в белом вечернем платье с присборенной талией и длинными прозрачными рукавами. Образ она дополнила эффектными серьгами с бриллиантами и сапфирами. С ними на прием пришла племянница принца Альберта Камилла Готтлиб.

Кто такая Николь Кост

Николь родила Александра Гримальди-Коста в августе 2003 года, за два года до того, как Альбер, тогдашний наследник монегасского престола, начал встречаться с Шарлен.

Николь Кост

Николь и Альбер встречались около шести лет. Ее отец был торговцем в Того, она работала бортпроводницей. В 15 лет она покинула Африку, чтобы учиться в Париже.

Коста появлялась с ним на публике и даже встречалась с его отцом, Ренье III. Их связь стала самым большим секретом в обществе Монако.

Хотя они оба посещали торжественные мероприятия и общались со светскими людьми и знаменитостями, большинство подданных Альберта ничего не знали об их отношениях.

Однако их первоначальная страсть угасла, и отношения прекратились. Но в последние дни Николь обнаружила, что беременна. Александра она родила в 2003 году и тогда же Альбер признал ребенка.

Но о существовании ее сына Александра общественности стало известно только в мае 2005 года, когда Николь дала откровенное интервью французскому журналу Paris Match, заявив, что ее двухлетний сын – сын Альбера.

Два месяца спустя, незадолго до того, как он был возведен на престол, Альбер подтвердил, что у него есть внебрачный ребенок. На следующий год он также признал, что у него есть дочь Джазмин Гримальди, которой сейчас 31 год, рожденная американкой Тамарой Ротоло в 1992 году. У него также есть двое законных детей, близнецы Жак и Габриэлла, восьми лет, от его жены Шарлен.

Николь Коста воспитывала Александра и его старших сводных братьев в Женеве, Лондоне и Нью-Йорке и предпочла оставаться в тени.

Однако теперь она снова в центре внимания благодаря своему гламурному появлению на балу Красного Креста.

В сентябре 2021 года она дала редкое интервью, в котором рассказала о том, участвует ли Альбер в жизни их сына-подростка, прежде чем намекнуть на напряженность в отношениях с Шарлен.

Позже Альбер рассказал, насколько он был взбешен комментариями в интервью Point du Vue, сказав: "Она только что сообщила мне, что собирается что-то выпустить, я думал, что это будет просто фотография с дня рождения. Это было неуместно, я был в ярости, когда узнал об этом".

В беседе с Paris Match Николь объяснила, что Альбер постоянно присутствовал в жизни своего сына, несмотря на сообщения об обратном, и участвовал во всем, от его образования до вечеринок по случаю дня рождения.

"Альбер с самого начала взял на себя обязательство присутствовать и постепенно знакомить сына со своей семьей", — сказала она в интервью, добавив, что Альбер "выполнил свое обещание".

Николь не исключила, что ее сын сыграет роль в "будущем Монако", заявив, что это должен решить его отец.

Мать троих детей намекнула на напряженность в отношениях с Шарлен, утверждая, что члены княжеской семьи заставляли ее сына чувствовать себя нежеланным.

"Что касается Шарлен, я не могу избежать этой темы, потому что нас часто ставят в один ряд. Я не люблю, когда меня сравнивают. Я никогда не говорила, что я враг ей. Я нежная женщина", — сказала она.

"Учитывая нашу связь с князем, мы должны были сердечно поддерживать друг друга. В нашей ситуации должна была победить дипломатия. Но в период помолвки я испытала то, что насторожило и шокировало меня. Например, она сменила комнату моего сына, воспользовавшись отсутствием его отца, чтобы переместить его в служебное крыло. Как мать, я не могу найти слов, чтобы описать эти действия", — заявила Николь Коста.

Николь Кост, Альбер и их сын Александр

Однако она настаивала на том, что у Александра хорошие отношения со своим младшим сводным братом Жаком, который является наследником престола, и сводной сестрой Габриэллой, говоря, что он "с удовольствием играет с ними, когда видит их".

Напомним, ранее Николь Кост уже появлялась на официальных мероприятиях в Монако. Бывшая девушка князя Альбера была замечена на праздничной мессе случаю Дня Святой Девоты, покровительница княжества Монако в прошлом году. Но тогда на празднике не было Шарлен, она как раз лечилась в Европе.