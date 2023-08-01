1 августа 2023 года: Макрины Младшей — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ходить в гости после полудня и ссориться.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память Макрины Младшей. Она была сестрой Василия Великого, родилась в Кесарии Каппадокийской в 324 году. Она помогала своей матери воспитывать детей, среди которых был и Василий. Макрина вместе с матерью отошла от светской жизни примерно в 357 году и даже стала настоятельницей одного из первых общин для монахинь в Малой Азии. Умерла в 380 году.

Что нельзя делать 1 августа:

убивать домашний скот;

ходить в гости после полудня;

ссориться.

Народные приметы и поверья:

дождь — будет хороший урожай в следующем году;

полетел уже пух из осины — идите в лес за подосиновиками;

солнечный и теплый день — бабье лето будет длинным;

дует восточный ветер — к грозе.

День ангела празднуют:

Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Евгения.

Родились в этот день:

1936 год — Ив Сен-Лоран (ум. 2008), французский модельер.

Также в этот день:

1492 год — первое письменное упоминание о Запорожских казаках: под Тягиней, в низовьях Днепра, казаки берут на абордаж османскую галеру, из которой освобождают невольников;

1498 год — путешественник Христофор Колумб впервые ступает на землю континентальной Америки в районе полуострова Пария (современная Венесуэла);

1774 год — британский ученый Джозеф Пристли впервые получает чистый кислород;

1977 год — в Киеве открывают Центральный дом художника;

1997 год — в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на подводной лодке, которая получила название "Запорожье", поднимают Военно-морской флаг Украины.