1 августа 2023 года: Макрины Младшей — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ходить в гости после полудня и ссориться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память Макрины Младшей. Она была сестрой Василия Великого, родилась в Кесарии Каппадокийской в 324 году. Она помогала своей матери воспитывать детей, среди которых был и Василий. Макрина вместе с матерью отошла от светской жизни примерно в 357 году и даже стала настоятельницей одного из первых общин для монахинь в Малой Азии. Умерла в 380 году.
Что нельзя делать 1 августа:
- убивать домашний скот;
- ходить в гости после полудня;
- ссориться.
Народные приметы и поверья:
- дождь — будет хороший урожай в следующем году;
- полетел уже пух из осины — идите в лес за подосиновиками;
- солнечный и теплый день — бабье лето будет длинным;
- дует восточный ветер — к грозе.
День ангела празднуют:
Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Евгения.
Родились в этот день:
1936 год — Ив Сен-Лоран (ум. 2008), французский модельер.
Также в этот день:
1492 год — первое письменное упоминание о Запорожских казаках: под Тягиней, в низовьях Днепра, казаки берут на абордаж османскую галеру, из которой освобождают невольников;
1498 год — путешественник Христофор Колумб впервые ступает на землю континентальной Америки в районе полуострова Пария (современная Венесуэла);
1774 год — британский ученый Джозеф Пристли впервые получает чистый кислород;
1977 год — в Киеве открывают Центральный дом художника;
1997 год — в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на подводной лодке, которая получила название "Запорожье", поднимают Военно-морской флаг Украины.