Леди Гага высказалась о смерти Тони Беннетта (фото)

Легендарный музыкант ушел из жизни 21 июля 2023 года в возрасте 96 лет.

37-летняя американская певица Леди Гага почтила память своего покойного друга и соавтора Тони Беннетта после смерти легендарного певца в возрасте 96 лет 21 июля 2023 года.

"Я буду скучать по своему другу всегда. Мне будет не хватать песен с ним, записей с ним, разговоров с ним, времени вместе на сцене", – написала звезда сцены и экрана в своем Instagram.

"Мы с Тони обладали такой магической силой. Мы перенеслись в другую эпоху, вместе модернизировали музыку и дали ей новую жизнь как певческий дуэт… Наши отношения были очень настоящими. Конечно, он научил меня музыке, жизни в шоу-бизнесе, но он также показал мне, как поддерживать мое настроение в приподнятом состоянии и держать голову ровно. "Прямо вперед", — говорил он. Он был оптимистом, он верил в качественную работу и качественную жизнь. Кроме того, была благодарность... Тони всегда был благодарен. Он воевал во Второй мировой войне, маршировал вместе с Мартином Лютером Кингом младшим и пел джаз с лучшими певцами и игроками мира", — продолжила Леди Гага.

37-летняя певица отметила, что "долго переживала потерю" Беннетта, поскольку в 2016 году у него диагностирована болезнь Альцгеймера, что заставило его прекратить выступления в 2021 году после восьми десятилетий.

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Леди Гага и Тони Беннетт

"У нас было очень долгое и мощное прощание", — написала она. "Хотя между нами было 5 десятилетий, он был моим другом. Мой настоящий-настоящий друг. Наша разница в возрасте не имела значения – фактически, это дало нам каждому то, чего никто из нас не получал от большинства людей. Мы находились на двух разных этапах жизни, вполне вдохновленные".

Исполнитель "I Left My Heart in San Francisco" умер 21 июля 2023 года в своем родном городе Нью-Йорке. 3 августа ему исполнилось бы 97 лет.

Леди Гага и Тони Беннетт

Беннетт получил второе дыхание в своей музыкальной карьере благодаря многочисленным сотрудничествам с Гагой, с которой он познакомился в 2011 году.

Напомним, Леди Гага получила должность в Комитете президента США.