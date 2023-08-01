Звезда "Эйфории" Ангус Клауд умер в 25 лет

Похоронивший неделю назад своего отца, актер страдал от суицидальных мыслей и депрессии.

Американский актер Ангус Клауд, который больше всего известен зрителям в роли торговца наркотиками Феско "Феаз" О'Нила в сериале HBO "Эйфория", где играл с 2019 по 2022 годы, умер в своем доме в Окленде всего через неделю после того, как похоронил отца в Ирландии, сообщает Variety. Ему было 25 лет.

По информации СМИ, первой в службу спасения позвонила мать Ангуса около 11:30 утра 31 июля и сробщила, что у ее сына, которого она нашла без сознания "вероятная передозировка", у него нет пульса. Прибывшие на место медики и полиция констатировали смерть молодого человека. Точные причины смерти еще устанавливаются, начато расследование. Однако некий Диоми Кордеро, утверждающий, что работал с Ангусом, еще в апреле писал в соцсети, что актер боролся с наркотической зависимостью после завершения реабилитации два года назад. Он якобы пересекся с ним в реабилитационной клинике, где лечился Клауд.

Семья Клауда подтвердила, что актера не стало.

"С тяжелым сердцем нам пришлось сегодня попрощаться с невероятным человеком. Как актер, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях. На прошлой неделе он похоронил отца и усиленно боролся с этой утратой. Единственное утешение, которое у нас есть, это знать, что Ангус воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто рассказал о своей борьбе с психическим здоровьем, и мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим в одиночку. Мы надеемся, что мир помнит его за его юмор, смех и любовь ко всем. Мы просим о конфиденциальности в настоящее время, поскольку мы все еще переживаем эту разрушительную потерю", – говорится в заявлении.

Друг Клаудов поделился с прессой информацией о том, что после смерти отца Ангус "столкнулся с суицидальными мыслями", а работа не принесла ему облегчения.

В кино Ангус попал совершенно случайно, поскольку подобного опыта у него раньше не было. Его заметила скаут по кастингу Элеонор Хендрикс во время прогулки посещения ресторана в Бруклине Woodland, где работал юноша, и позвала на прослушивание для "Эйфории". Сам Клауд рассказывал, что сначала принял предложение за розыгрыш, но все оказалось правдой. Парень получил роль после встречи с директором по кастингу Дженнифер Вендитти.

Поклонники шоу хвалили Клауда за его аутентичность в роли, до такой степени, что он говорил о неправильных представлениях людей о том, что ему не нужно много делать, когда камеры включены.

Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал . Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира шоу-бизнеса!

"Меня действительно беспокоит, когда люди говорят: "Должно быть, это так просто! Ты должен войти и быть собой". Я такой: "Почему бы тебе не пойти и не сделать это?" Это не так просто. Я многое привнес в образ. Вы можете верить во что хотите. Это не имеет ко мне никакого отношения", – говорил он в интервью.

Клауд был фаворитом фанатов в "Эйфории", производство третьего сезона которой еще не началось.

"Мы невероятно опечалены известием о кончине Ангуса Клауда. Он был невероятно талантливым и любимым членом семьи HBO и Euphoria. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его друзьям и семье в это трудное время", – заявили в HBO.

Зендая и Ангус учились в одном классе в школе искусств в Окленде

В прошлом Ангус снимался в таких картинах как "Линия" 2023 года с Джоном Малковичем, "Северный Голливуд" 2021 года и в сериале "Идеальные женщины". Его можно увидеть в музыкальных клипах Mamii Becky G & Karol G в 2022 году, а также в рекламе сигарет Juice WRLD в 2022 году.

У актера было несколько проектов в работе: два неизданных фильма, согласно iMDb, в том числе фильм ужасов под названием "Ваш счастливый день" и драма под названием "Чумовые сказки" с Педро Паскалем и Беном Мендельсоном в главных ролях. Ангус также должен был появиться в хорроре "Крик 6".

За две недели до смерти Ангус поделился фотографией отца, написав, что очень скучает по нему.

Отец Ангуса Клауда Фото: Angus Cloud/Instagram

Ранее Фокус писал, что умер актер Серхио Кальдерон, звезда фильмов "Люди в черном" и "Пираты Карибского моря".