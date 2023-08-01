В стильном кремовом жакете: Анджелину Джоли заметили в Риме (фото)

Знаменитость излучала элегантность, выходя из своего отеля в итальянской столице.

48-летняя американская актриса Анджелина Джоли, которая в последнее время занята разрешением финансовых вопросов с бывшим мужем Брэдом Питтом, была замечена в Риме. Об этом пишет Daily Mail.

Для своего выхода она выбрала свободный двубортный кремовый блейзер Chanel с винтажными золотыми пуговицами и длинную белую юбку. Лауреат премии "Оскар" дополнила элегантный ансамбль золотыми серьгами с бриллиантами, золотым браслетом и кольцами. Она продемонстрировала свой безупречный цвет лица с минимальным макияжем.

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Джоли надела солнцезащитные очки в черной оправе и уложила свои длинные светло-каштановые волосы в гладкий пучок.

Звезду "Малефисенты" сопровождала ее старшая дочь, 18-летняя Захара Джоли-Питт. Студентка колледжа выглядела стильно в черном свитере поверх черной кофточки, дополнив аутфит золотыми серьгами и золотым кулоном. У матери и дочери были черные сумочки-клатчи, в частности у Джоли была сумка от Saint Laurent.

Напомним, ранее Анджелина Джоли выходила в свет в оригинальном летнем образе, который дополнила самой модной обувью этого лета – черными балетками с бантиками.