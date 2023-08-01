54-летняя Дженнифер Лопес снова показала фигуру в нижнем белье

Жена Бена Аффлека является лицом Intimissimi и с удовольствием показывает их продукцию.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая 24 июля с размахом отметила 54-летие, продолжает демонстрировать своим 250 миллионам подписчиков в Instagram, что не боится старения, и хвастается стройной фигурой без лишних килограммов. Так, в новой порции снимков звезда позирует в красивом белье от Intimissimi.

На Дженнифер – аквамариновый бюстгальтер-балконет Sweet Escape Sofia, который продается по цене 69 долларов, и бразильские трусики Sweet Escape за 15 долларов с золотыми деталями. Образ звезда дополнила вискозным атласным кимоно Sweet Escape за 79 долларов.

Ее волосы уложены в объемную прическу, но несколько локонов она выпустила, чтобы те обрамляли ее лицо.

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Снимки, по-видимому, были сделаны в ее гримерной, поскольку за спиной артистки видны несколько вешалок с одеждой и аксессуары для волос.

За последнюю неделю это – второй раз, когда Лопес демонстрирует белье Intimissimi. Ранее она публиковала фотографии, на которых предстала в элегантном белом комплекте.

На прошлой неделе знаменитость с размахом отметила день рождения. Она красовалась в микро-бикини, а затем плясала на столе в окружении гостей в серебристом вечернем наряде. Артистка дополнила свое роскошное платье украшениями с бриллиантами и изумрудами, включая серьги с подвесками, браслет и кольца.

Ранее Фокус писал, что Лопес и Аффлек отпраздновали первую годовщину брака. В 2022 году у них были две свадьбы подряд, в том числе интимная церемония в Лас-Вегасе.