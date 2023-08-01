Лео Месси заметили с женой и сыном (фото)

Звездная семья выбирает жилье на юге Флориды.

Аргентинский футболист Лионель Месси был замечен с семьей во время поисков дома в Бока-Ратоне после его перехода в "ФК Интер Майами". Об этом пишет Daily Mail.

Спортивную звезду сопровождали его жена Антонелла Роккуццо и их старший сын Тьяго, который надел футболку "Интер Майами" с именем своего отца.

Звездная чета улыбалась, осматривая роскошный дом в Бока-Ратоне, который расположен в часе езды к северу от Майами, но всего в 25 минутах от стадиона DRV PNK в Форт-Лодердейле.

Избранница футболиста была в черном топе и белых шортах. Такую же цветовую гамму выбрал сам Лео.

У Месси и Антонеллы, которые поженились в 2017 году, трое детей — Тьяго (10), Матео (7) и Чиро (5)

Это была бы не первая собственность семьи на юге Флориды. Они уже владеют роскошной квартирой стоимостью 9 миллионов долларов, которая выходит на пляж Санни-Айл-Бич и сам город Майами.

Месси приобрел недвижимость в Porsche Design Tower еще в 2019 году.

Лео Месси с семьей

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Напомним, семья Бекхэмов устроила двойное свидание с Лео Месси и его женой.

Также Фокус писал о переходе Месси в клуб Дэвида Бекхэма.