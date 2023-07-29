Дэвид и Виктория Бекхэмы устроили двойное свидание с Лео Месси и его женой (фото)
Звездные пары наслаждались обедом в Майами.
Дэвид и Виктория Бекхэмы и Лионель Месси с женой Антонеллой Рокуццо организовали двойное свидание в Майами. Об этом пишет Daily Mail.
Звездные пары пообедали в шикарном японском стейк-хаусе Gekko, где стейк стоит 1200 долларов.
48-летний Дэвид был в льняной рубашке с открытым воротником и темно-синих брюках, которые он сочетает с бежевыми замшевыми туфлями.
49-летняя дизайнер и певица Виктория продемонстрировала свою стройную фигуру в приталенном черном платье миди и укороченном кардигане, а также добавила к образу туфли на каблуках.
36-летний аргентинский футболист Лео Месси был одет в рубашку с геометрическим принтом с бежевыми брюками и белыми кроссовками.
Его гламурная жена Антонелла, 35 лет, выбрала тренд на Barbiecore, продемонстрировав розовое мини-платье.
К ним присоединился бывший коллега Месси по "Барселоне" и новый игрок "Интера" Майами 35-летний Серхио Бускетс и его девушка Елена Галера.
Совладелец клуба MLS Хорхе Мас и его жена Алейда также были на обеде.
Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм спели вместе известную песню Spice Girls.
Также Фокус писал о татуировках Дэвида Бекхэма и его старшего сына.