Дэвид и Виктория Бекхэмы устроили двойное свидание с Лео Месси и его женой (фото)

Звездные пары наслаждались обедом в Майами.

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Дэвид и Виктория Бекхэмы и Лионель Месси с женой Антонеллой Рокуццо организовали двойное свидание в Майами. Об этом пишет Daily Mail.

Звездные пары пообедали в шикарном японском стейк-хаусе Gekko, где стейк стоит 1200 долларов.

48-летний Дэвид был в льняной рубашке с открытым воротником и темно-синих брюках, которые он сочетает с бежевыми замшевыми туфлями.

49-летняя дизайнер и певица Виктория продемонстрировала свою стройную фигуру в приталенном черном платье миди и укороченном кардигане, а также добавила к образу туфли на каблуках.

36-летний аргентинский футболист Лео Месси был одет в рубашку с геометрическим принтом с бежевыми брюками и белыми кроссовками.

Его гламурная жена Антонелла, 35 лет, выбрала тренд на Barbiecore, продемонстрировав розовое мини-платье.

К ним присоединился бывший коллега Месси по "Барселоне" и новый игрок "Интера" Майами 35-летний Серхио Бускетс и его девушка Елена Галера.

Совладелец клуба MLS Хорхе Мас и его жена Алейда также были на обеде.

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм спели вместе известную песню Spice Girls.

Также Фокус писал о татуировках Дэвида Бекхэма и его старшего сына.