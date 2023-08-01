Пять признаков того, что ваша собака вас не любит, – наблюдения эксперта

Любовь к своему хозяину не является безусловным качеством животного.

Собаки – лучшие друзья человека и одни из самых популярных домашних животных. Многие люди уверены, что когда они заводят щенка, к нему бонусом идет безусловная любовь к своему хозяину. Однако эксперт-кинолог, который в соцсети публикует контент под ником @doghealthwithlola, рассказывая о своем псе по кличке Лола, уверяет, что есть признаки, которые могут указывать на то, что собака не испытывает особой привязанности к своему человеку.

Первый признак того, что вы не нравитесь щенку, – это избегание.

"Ваша собака может часто пытаться избегать вас или, кажется, не хочет быть рядом с вами. Они могут часто прятаться или перемещаться в другую комнату, когда вы приближаетесь", — объяснил эксперт по собакам.

Животные не умеют притворяться и скрывать свои чувства Фото: Flickr

Отсутствие зрительного контакта – еще один момент, который должен насторожить.

"Собаки обычно демонстрируют доверие и привязанность посредством зрительного контакта. Если ваша собака постоянно избегает зрительного контакта, это может свидетельствовать о дискомфорте или незаинтересованности", — объяснил автор.

Третий явный признак того, что ваш пушистый друг, возможно, не хочет быть рядом с вами, — это отсутствие виляния хвостом.

"Хотя не всегда виляние хвостом указывает на счастье или привязанность, отсутствие виляния хвостом, когда вы общаетесь со своей собакой, может свидетельствовать о том, что вы не вызываете у собаки положительных ассоциаций", – продолжил кинолог.

Агрессия – один из самых красноречивых показателей того, что отношения "собака-хозяин" находятся в плачевном состоянии:

Если собака агрессивна по отношению к вам, она может вас не любить.

"Если ваша собака часто рычит, скалится или проявляет признаки страха, например, убегает, когда вы рядом, она может чувствовать себя некомфортно или небезопасно рядом с вами", — сказал TikToker.

Наконец, если щенок не ищет вашего внимания, возможно, он не ваш самый большой поклонник.

"Собаки часто проявляют привязанность, добиваясь внимания своего владельца с помощью игры, объятий или просто следуя за ним. Если ваша собака не проявляет такого поведения, это может свидетельствовать об отсутствии привязанности", – резюмировал эксперт.

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