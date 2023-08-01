69-летняя мать Бейонсе впервые появилась на публике после новостей о разводе

Дизайнер и бизнесвумен была замечена во время путешествия из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк

Тина Ноулз, мать певицы Бейонсе, решила начать жизнь с чистого листа и подала на развод с 76-летним мужем, актером Ричардом Лоусоном, через "непримиримые разногласия", сообщает Daily Mail. Она впервые появилась на публике после новостей о семейных неурядицах. Женщина направлялась в аэропорт Лос-Анджелеса.

Для путешествия в Нью-Йорк, а именно туда летела, миссис Ноулз выбрала все черное. На ней была черная рубашка с длинными рукавами и тонким вырезом, черные джинсы с разрезом на щиколотке и черные босоножки на танкетке Chanel. Длинные каштановые волосы Тины спадали ей на спину небрежными волнами. Образ завершали натуральный макияж, нейтральная помада и красно-коричневая сумка Louis Vuitton.

По информации журналистов, Тина ехала на ежегодный обед BeyGood Black Parade в Нью-Йорке. Эта благотворительная организация создана Бейонсе, чтобы помочь гражданам и сообществам и обеспечить место их проживания в районах процветания. Мать суперзвезды является членом совета организации.

Тина – эксперт моды. Она родилась и выросла в городе Галвестон в Техасе. Женщина является основательницей модных брендов Mis Tina та House of Dereon. Обе ее дочери, Бейонсе и Соланж – певицы.

В своем аккаунте в Instagram Тина поделилась видео с концерта Бейонсе в Нью-Джерси. Она лихо отплясывала в компании Опры Уинфри под песни своей дочери.

Ранее Фокус писал, что Lexus создали эксклюзивный спорткар в честь мирового турне Бейонсе Renaissance World Tour.