Ник Джонас поделился снимками Приянки Чопры в бикини (фото)

В серии фотографий в соцсетях артист также опубликовал трогательные фото с дочкой.

30-летний американский певец Ник Джонас опубликовал с своем Instagram-аккаунте подборку семейных фотографий. В частности, артист показал на снимках свою супругу, 41-летнюю индийскую актрису Приянку Чопру, и 18-месячную дочь Мелти Мэри.

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"Июль был фильмом", — написал Джонас в подписи к публикации, подытоживая целый месяц воспоминаний.

На первом снимке актриса сидела на коленях у мужа, когда они были в баре на пляже. На прогулке бывшая Мисс Мира, выигравшая конкурс красоты в 2000 году, продемонстрировала свою подтянутую фигуру в красно-белом бикини в шахматную клетку и в белых солнцезащитных очках.

Тем временем Джонас надел серую футболку без рукавов с графическим принтом, пару черных боксеров с анималистичным принтом и белую бейсболку.

Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Instagram @nickjonas

На следующем фото Мелти, рожденная суррогатной матерью, в белой футболке, белом подгузнике и небесно-голубой шапочке, украшенной разноцветными смайликами, опускает ноги в бассейн и сидит на краю, когда ее отец придерживает ее сзади одной рукой.

Ник Джонас с дочерью Фото: Instagram @nickjonas

На еще одном снимке из серии была изображена семья из трех человек. Чопра была в красном бикини и солнцезащитных очках. Тем временем Джонас одет в ту же одежду, что и на первом фото. Что касается Мелти Мэри, она надела белый гидрокостюм и белую шляпу от солнца.

Приянка Чопра и Ник Джонас с дочкой Фото: Instagram @nickjonas

Также Фокус писал, что Ник Джонас трогательно поздравил Приянку Чопру с днем рождения.