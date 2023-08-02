Приянка Чопра показала подросшую дочь (фото)

Звездная семья отправилась на вечернюю прогулку по улицам Лондона.

41-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала подросшую дочь. Снимками с наследницей бывшая звезда Болливуда делится в Instagram.

"Ищем Суперлуну", — написала жена Ника Джонаса.

На фото знаменитость держит на руках годовалую дочь Мелти Мэри на улицах Лондона. Актриса одета в образ в светлых тонах. Между тем ее наследница предстала в цветочном костюмчике.

Приянка Чопра с дочерью

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"Ты держишь свою Суперлуну", "Она такая заботливая, посмотрите на детские ножки, она покрыла их своей курткой, она такая любящая мать, идеальная жена и лучшая дочь", "Почему ты ищешь Луну, пока она в твоих руках", — пишут фолловеры актрисы.

Приянка Чопра с дочерью Фото: Getty Images

Мелти Мэри родилась в конце 2021 года с помощью суррогатной матери. Впрочем, ее родители, актриса Приянка Чопра и американский музыкант Ник Джонас, забрали дочь из больницы лишь через несколько месяцев, ведь девочка родилась недоношенной.

Напомним, Ник Джонас показал свою жену в бикини.

Также Фокус писал о том, от чего Приянка Чопра готова отказаться ради наследницы.