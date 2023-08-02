Линдси Лохан показала подарки от Джейми Ли Кертис для ее первенца

Актрисы вместе снимались в комедии "Чумовая пятница" и дружат с тех пор.

Актриса Линдси Лохан, недавно родившая первенца, показала подарок, который ей прислала для ребенка ее коллега по фильму "Чумовая пятница" Джейми Ли Кертис. Об этом пишет Daily Mail.

37-летняя Лохан родила своего сына Луая в Дубае , где она живет со своим 36-летним мужем-финансистом Бадером Шаммасом, за которого вышла замуж в прошлом году.

Актриса показала в Instagram короткое видео со множеством книг, которые ей прислала ее 64-летний коллега по фильму.

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"Большое спасибо, Джейми. Спасибо, и это еще не все", — сказала Линдси, открывая еще одну сумку с детскими книжками.

Подарки от Джейми Ли Кертис Фото: Instagram @lindsaylohan

Похоже, что все это книги, написанные Джейми Ли Кертис вместе с иллюстратором Лорой Корнелл, которые она публиковала в издательстве HarperCollins Childrens Books с 1993 по 2018 год.

Джейми Ли Кертис был одной из первых, кто поздравил Линдси Лохан с рождением первенца, провозгласив понедельник, в который родился малыш, "Волшебным понедельником".

"Моя киношная дочь только что сделала меня киношной бабушкой. Благословения Линдси и Бадеру и их новорожденному Луаю", — написала Кертис.

В ноябре 2022 года Кертис заявила, что они с Лохан ведут переговоры с Disney и продюсерами фильма, о создании продолжения "Чумовой пятницы".

Эпизод из фильма "Чумовая пятница"

Лохан объявила о своей беременности в марте в своем аккаунте в Instagram, а ее представитель подтвердил рождение малыша журналистам.

"Линдси Лохан и ее муж-финансист Бадер Шаммас приветствовали красивого, здорового сына по имени Луай . Семья на седьмом небе от любви", — говорится в заявлении.

Ребенок родился в Дубае, где живет пара, а Луай — это арабское имя, означающее "щит или защитник".

Лохан и Кертис завязали близкие отношения, когда они снялись в фильме 2003 года "Чумовая пятница", который мгновенно стал хитом.

В фильме Кертис и Лохан играют мать и дочь, которые обмениваются телами с помощью таинственного и волшебного китайского печенья с предсказанием.

В мае 2023 года Disney объявила, что в разработке находится сиквела "Чумовой пятницы".

Месяц спустя Джейми Ли Кертис сказала фанату в Диснейленде, что производство начнется где-то в 2024 году, хотя дата выхода не подтверждена.

Впрочем, сейчас производство фильма может быть отложено из-за страйка актеров и сценаристов в США.