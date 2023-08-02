Тейлор Свифт выплатила $55 миллионов работникам во время своего The Eras Tour

Только водители грузовиков, которые транспортируют оборудование для сцены, получили по 100 тысяч долларов.

33-летняя американская певица Тейлор Свифт отблагодарила работников, которые сопровождали ее тур The Eras, щедрыми бонусами в сумме 55 миллионов долларов, пишет People со ссылкой на своих инсайдеров.

Поскольку американский этап тура приближается к концу, артистка заплатила танцорам, специалистам по монтажу, звукооператорам, обслуживающему персоналу и водителям грузовиков. Так, только около 50 дальнобойщиков получили по 100 000 долларов.

По информации издания, выплаты она совершила перед тем, как должна была выступить на шести аншлаговых концертах на стадионе SoFi в Инглвуде, Калифорния, который вмещает 70 240 гостей.

Тур Тейлор претендует на звание самого прибыльного за всю историю, собрав более миллиарда долларов дохода.

С 24 августа певица начнет новый этап своих гастролей четырьмя концертами на стадионе Foro Sol в Мехико (Мексика), где на ее разогреве будет выступать Сабрина Карпентер.

В программе концертов – 44 хита Свифт. Начало тура стартовало в марте, когда Тейлор отправилась в Глендейл, штат Аризона.

В следующем году ее тур станет международным с концертами в Азии, Австралии и Европе.

Шоу певицы уже посетили Дрю Бэрримор, Кара Делевинь, Джиджи Хадид, Мариска Харгитей, Селена Гомес, Билли Джоэл, Пол Радд, Эмма Стоун, Майлз Теллер и Риз Уизерспун. На концерте в Канзас-Сити, штат Миссури, зрители заметили бывшего бойфренда артистки Тейлора Лотнера, с которым та встречалась в 2009 году. Они даже обнялись на сцене во время ее выступления.

"Он был очень позитивной силой в моей жизни, когда я работала над альбомом Speak Now, и я хочу сказать, что он выполнял каждый трюк, который вы видели в этом музыкальном клипе. Он и его жена стали одними из моих самых близких друзей, и это очень удобно, потому что у всех нас одно и то же имя", – сказала она со сцены.

"Я очень тебя уважаю. Не только как певицу, автора песен, исполнительницу, но как человека, которым ты являешься. Ты любезна, смиренна, добра, и для меня большая честь знать тебя", – ответил ей Лотнер.

Ранее Фокус писал, что фанаты Свифт так активно танцевали, что это вызвало в районе их проведения сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла. Это произошло в Сиэтле на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля.