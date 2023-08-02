Дэвид Бекхэм разрешил дочери сделать ему макияж (фото)

Максимально сосредоточенная 12-летняя Харпер подрисовывала отцу глаза.

48-летний британский футболист Дэвид Бекхэм позволил своему младшему ребенку, дочери Харпер, испытать на себе некоторые из ее навыков макияжа. Трогательным снимком спортсмен поделился в своем Instagram с более чем 81 млн подписчиков.

Бывший профессиональный футболист показал, как его 12-летняя дочь испытала свои навыки визажиста на его лице, применив то, что кажется белой подводкой для глаз.

Харпер, одетая в светло-розовый комплект с заплетенными волосами, выглядела чрезвычайно сосредоточенной, осторожно подкрашивая отца.

"Видимо, папе понадобилось немного пудры и контура (не знаю, что это значит, но я выглядел лучше, даже если этого не было)❤️мой маленький визажист❤️ @victoriabeckham", — подписал он пост, отметив тегом свою жену Викторию Бекхэм.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер

Фолловеры многодетного отца засыпали снимок комплиментами.

"Бесценное фото", "Так мило", "Ой, это очаровательно", "Милые отношения у них", — пишут фанаты семьи Бекхэм.

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер Фото: Instagram davidbeckham

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри поссорились с Викторией и Дэвидом Бекхэмами.

Также Фокус писал о 12-м дне рождения Харпер Бекхэм.