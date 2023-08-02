Кайли Дженнер превратилась в мини-куклу в стильном наряде

Кайли Дженнер превратилась в серию мини-кукол Bratz для лимитированной коллекции фигурок.

Первое в истории сотрудничество Bratz со знаменитостями включает в себя шесть "Bratzified" версий миллиардерши Кайли Дженнер, одетых в одни из самых знаковых нарядов для красной ковровой дорожки. Об этом пишет BuzzFeed

Образы включают в себя бледно-сиреневое платье Versace с отделкой перьями, в котором она блистала на Met Gala 2019, и черное платье с корсетом и хрустальной короной, в которых она щеголяла на открытии выставки Тьерри Мюглера в ноябре 2022 года.

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Каждая куколка, изображающая Кайли Дженнер, стоит 9,99 долларов и поставляется с одним мини-аксессуаром — например, фирменным кабриолетом Дженнер, ее итальянским Greyhoud Norman или огромным телефоном в форме губ — и руководством для коллекционера.

Куклы Кайли Дженнер Фото: Bratz

"Я была фанаткой Bratz с детства, и я всегда хотела свою собственную куклу Bratz", — сказала 25-летняя звезда шоу "Кардашьян" в пресс-релизе, опубликованном в Hollywood Reporter.

"Мне понравился каждый этап процесса создания этих кукол в прошлом году", — призналась миллиардерша.

Кайли Дженнер Фото: Getty Images

Для Жасмин Лариан — основателя и креативного директора как Bratz, так и модного бренда Cult Gaia — партнерство с Дженнер является "сентиментальным".

Кукла Кайли Дженнер Фото: Bratz

"Кайли действительно воплощает в себе все, что отстаивал Bratz с момента его создания 22 года назад — от разрушительного и бунтарского до энергичного и выразительного", — сказала она.

Художественный директор бренда Челси Грин добавила, что она и ее команда позаботились о том, чтобы фигурки "были максимально аутентичными и тщательно продуманными".

Кайли Дженнер Фото: Getty Images

Напомним, Bratz с 2001 года выпускает компания MGA Entertainment. Сначала серия включала в себя только четырех кукол — Ясмин, Джейд, Хлоя и Саша.

Вскоре Bratz стали популярны в Европе и составили серьезную конкуренцию куклам Барби, которые на протяжении многих лет удерживали лидерство на рынке игрушек для девочек.

К 2005 году выручка от мировых продаж Братц составила 2 миллиарда долларов США, а к 2006 году продукция Братц отвоевала 40% рынка модных кукол для девочек.

Напомним, в новом фильме "Барби", тоже появляются куклы Братц, в виде школьниц, которые ругают Барби, попавшую в реальный мир.

Корреспондент Фокуса побывала на допремьерном показе "Барби" и поделилась впечатлениями о главном хите этого лета.