"Зеленые "ангелы" эпохи Возрождения. Рецензия на фильм "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов"

На экраны украинских кинотеатров выходит новая версия знаменитого комикса о зеленых жителях Нью-Йорка.

В начале августа в украинский прокат выходит новыая экранизация истории героев комиксов, которые то и дело появляются на экранах в течение десятилетий и так же неизменно находят свою благодарную аудиторию. Украинские зрители готовятся снова встретиться с черепашками-мутантами, живущими в канализации и борющимися с преступностью. Четыре "ангела справедливости" наречены именами творцов эпохи Возрождения: Микеланджело, Леонардо, Донателло и Рафаэль. Фокус побывал на пресс-показе и готов рассказать об анимационном фильме.

Стоит отметить, что эта новая анимационная история происхождения авантюристов-черепах неожиданно забавна, с довольно стильным сумеречным дизайном.

О чем фильм "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов"

Зрители возвращаются на 15 лет назад, когда одинокий, измученный непониманием ученый-генетик Стокман (Джанкарло Эспозито) пошел на поводу у своих нанимателей и создал множество эмбрионов-мутантов в подземной лаборатории.

Попытка его зловещих корпоративных надзирателей заставить его довести до конца эксперимент закончилась хаосом: монстрам удалось сбежать, но зеленовато-светящийся пузырек с липкой жижей, предположительно, создающую мутантность, случайно упал в канализацию Нью-Йорка и заразил четырех маленьких черепашек, за которыми там присматривал Сплинтер, беглая боевая крыса (озвучивает Джеки Чан), усыновивший черепашек.

В этот раз создатели картины решили вспомнить противостояние героев Marvel в "Людях Икс" — люди против мутантов – и построить на этой базе обновленное видение идеи такого рода противостояния. Получилось нескучно и бодро. Миссия черепашек – в борьбе с преступностью и спасению этих очень неблагодарных людей, которые так подозрительны.

В итоге черепашки-ниндзя объединяются вокруг желания быть принятыми и любимыми людьми, что не дает им пространоства для маневра в плане несогласия друг с другом. Леонардо традиционно уделяет больше внимания своей борьбе за обретение уверенности в себе в качестве лидера команды, но как и почему он начинает ощущать себя ответственным, мало отслеживается в истории. Это не значит, что у каждой черепахи нет интересной личности в соответствии с тем, что вы ожидаете от каждого из героев: Рафаэль — полный ярости хулиган, Донателло – очень умен, Микеланджело — глуповат и юн, Леонардо — настоящий лидер. Но обновленная адаптация значительно снижает мультяшность их персонажей. К слову, на роли для озвучки черепашек были приглашены настоящие актеры-подростки.

Вообще, "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов" — своего рода коктейль из различных сюжетов комиксов. Здесь вы увидите референсы к "Людям Икс", о которых было сказано выше, "Годзилле" "Бэтмену", "Флэшу" и, эпизодически, ко многим другим узнаваемым историям.

Музыку к новым "Черепашкам" писали композиторы, лауреаты премии "Оскар" — Трент Резнор и Атикус Росс, которые ранее создали саундтреки к фильмам "Исчезнувшая", "Социальная сеть" и "Душа". Стоит ли говорить, что музыка в анимационном фильме добавляла эффектных впечатлений?!

Стоит ли смотреть фильм "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов"

Да, если:

Вы — поклонники комиксов о черепашках. Эту версию по праву можно считать одной из наиболее удачных за историю экранизаций.

Вам нужно придумать досуг для ребенка. С "Черепашками" можно хорошо провести пару часов в выходные дни.

Нет, если:

Вы далеки от историй классических комиксов: в этом случае "Черепашки-ниндзя" – не та киновселенная, с которой следует начинать смотреть фильмы о супергероях.

Ранее Фокус писал рецензии на фильмы "Барби" и "Оппенгеймер"