Что произойдет с королевой Камиллой и какова будет ее роль, если король Чарльз внезапно умрет

Команды короля Чарльза и королевы Камиллы, скорей всего, готовы к любому сценарию, в том числе и ситуации, если британский монарх умрет первым.

Хотя в генах короля Чарльза заложено долголетие — его отец, принц Филипп, умер в возрасте 99 лет в 2021 году, всего за два месяца до своего 100-летия, а его мать, королева Елизавета, умерла в возрасте 96 лет в сентябре прошлого года, — вся линия преемственности изменится, когда он когда-нибудь умрет. Принц Уильям немедленно станет монархом, а Кейт Миддлтон, как ожидается, будет известна как королева или королева-консорт. А какова роль будет уготована его супруге, королеве Камилле, пишет People.

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В случае смерти короля Чарльза, технический титул королевы Камиллы будет — вдовствующая королева.

Этот королевский титул впервые использовала королева Аделаида, пережившая своего мужа, короля Вильгельма IV. Король Вильгельм умер в 1837 году, а его жена прожила еще 12 лет. Все дети пары умерли в младенчестве, и корона перешла к той, кто стала известна, как королева Виктория.

Став вдовой, королева Камилла будет вольна жить, как хочет. Она могла бы уединиться в доме Рэя Милла , своем доме в сельской местности, или продолжить свою благотворительную деятельность. Сейчас под ее патронажем несколько организаций, которые занимаются вопросами здоровья, грамотности, искусства, а также поддерживают тех, кто пережил изнасилование и сексуальные домогательства.

Королева Камилла и король Чарльз Фото: Getty Images

Бабушка короля Чарльза, Елизавета Боуз-Лайон, решила называться королевой-матерью после смерти своего мужа короля Георга VI в 1952 году и восшествия на престол их старшей дочери Елизаветы.

Королева-мать поддерживала свою дочь, занявшую престол на протяжении всего ее правления, и она часто появлялась на публике с другими членам королевской семьи на официальных мероприятиях вроде Trooping the Colour и Royal Ascot, вплоть до конца 90-х годов.

Королева-мать умерла в 2002 году в возрасте 101 года, будучи одним из самых популярных членов королевской семьи. И королева Елизавета рассказала о "заразительной жажде жизни" своей матери в редкой телевизионной передаче из Виндзорского замка накануне ее похорон.

"На протяжении многих лет я встречала многих людей, которым приходилось справляться с потерей семьи, иногда при самых трагических обстоятельствах. Поэтому я считаю, что мне повезло, что моя мать была благословлена ​​на долгую и счастливую жизнь. У нее был заразительный интерес к жизни, и он оставался с ней до самого конца. Я также знаю, что ее вера всегда была для нее великой силой", — сказала тогда Елизавета.

В прошлом году королева Елизавета объявила, что желает, чтобы Камилла была известна как королева-консорт. Королева выразила свои чувства в послании в феврале 2022 года.

"Когда в свое время мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле такую ​​же поддержку, как и мне; и я искренне желаю, чтобы, когда это время придет, Камилла будет известна как королева-консорт, поскольку она продолжает свою верную службу", — сказала королева.

Королева Камилла и король Чарльз Фото: Getty Images

Благословение королевы Елизаветы было важным признаком того, что Камилла будет коронована вместе с мужем — и это произошло 6 мая.

Титул Камиллы получил еще одно королевское обновление в честь церемонии коронации, а слово "консорт" было исключено.

Согласно BBC, считалось, что Камилла будет известна как королева-консорт в начале правления, чтобы отличить ее от королевы Елизаветы, а коронация создаст подходящий момент для присвоения титула королевы. 6 мая дворец официально обновил страницу биографии Камиллы , чтобы отразить ее титул королевы.

Королева Камилла и король Чарльз Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о том, как Камилла, Кейт Миддлтон и прочие королевские невесты провели последний день перед вступлением в брак.