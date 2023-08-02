Стрижка Hush: что надо знать о самой популярной прическе на осень 2023

Сейчас стрижка Hush – среди лидеров поисковых запросов Google на Западе. Она универсальна, практична и очень стильная.

Мягкая многослойная стрижка Hush, которая почти всегда сочетается с тонкой челкой или обрамляющими лицо локонами, – на пике популярности в США и Великобритании, а поэтому есть все предпосылки для того, что она станет востребована и в украинских салонах красоты осенью 2023, пишет Vogue. Поэтому тем, кто хочет с началом сентября поменять имидж, следует присмотреться к этой стрижке.

Главная особенность Hush – ее абсолютная беспроблемность и универсальность, что как нельзя кстати для тех, кто слишком занят, чтобы долго возиться с укладкой волос.

"Стрижка многослойная, что создает красивое деление веса и движений в волосах. Волосы естественным образом приобретают форму, позволяющую обходиться без укладки. Это идеально для тех, кто хочет выглядеть без усилий, сохраняя форму прически и детали, обрамляющие лицо. Это великолепная прическа для тех, кто хочет попробовать челку и многослойную форму, не прибегая к кардинальным изменениям, таким как полное обрамление прядями лица или стрижку wolf", – рассказали основатели известного салона The Hair Bros. Шон Пол Нотер и Ник Летам.

Чтобы получить идеальную стрижку, лучше довериться профессиональному парикмахеру, потому что даже пара неправильных движений ножницами могут свести эффект от прически к нулю. Поэтому собираясь в салон, следует заранее посмотреть работы мастеров в соцсетях и четко понимать, какую именно стрижку вы хотите.

"В волосах не должно быть никаких прямых линий. Если волосы слишком тяжелые, они теряют мягкость и воздух, которые являются ключевыми в этой стрижке", – объясняют Латам и Нотер.

Фото: The Hair Bros Фото: The Hair Bros Фото: The Hair Bros

Как уже говорилось выше, форма Hush не требует серьезных усилий для того, чтобы красиво ее уложить. Достаточно использовать незаметные текстурные продукты или те, которые помогают волосам легко высохнуть на воздухе, чтобы подчеркнуть струящиеся детали стрижки.

Ранее Фокус писал, как парикмахер "взорвал" соцсети необычными укладками.