Прическа из лапши и чипсов: парикмахер "взорвал" соцсети необычными укладками (фото)

Пользователь Instagram выкладывает странные "аппетитные" прически, которые он создает из различных снеков.

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Пользователи соцсетей шокированы прической из чипсов Cheetos Puffs. Один из мужчин поделился своим удивительным опытом с парикмахером, известным в Instagram как @bmrtwins1, который радует клиентов необычными и "аппетитными" укладками. Об этом пишет The Mirror.

На одном видео парикмахер использовал пачку японской пшеничной лапши рамен для создания красивых тугих волн, а на другом он применил Cheetos Puffs, чтобы сделать укладку "в стиле Чаки" из мультсериала Rugrats ("Неугомонные"). Внешне впечатляющие прически вызвали массу комментариев в социальных сетях, где пользователи восхищались творчеством парикмахера.

В другом случае, парикмахер создал уникальную прическу, добавив на голову своего клиента бобовые и колбасные ломтики, предложив зрителям назвать этот стиль. Это вызвало смешанные реакции, одни восхищались идеей, а другие были в замешательстве.

Подобные странные и необычные изменения имиджа также привлекли внимание в сети. Недавно одна женщина поделилась своим опытом ламинирования бровей, которое оказалось не совсем таким, как она ожидала. Ее брови приобрели странное подобие к образу "Гринча", что вызвало у нее смущение и разочарование.

Ламинирование бровей, предназначенное для создания красивой формы бровей, оказалось не совсем удачным, и она заявила, что ее новый внешний вид совершенно не соответствует ее ожиданиям. Хотя процедура может быть эффективной, в ее случае результаты оказались слишком уникальными.

Такие необычные макияжи и укладки продолжают привлекать внимание в социальных сетях, однако, реакции зрителей могут быть различными – от восхищения до недоумения.

Напомним, Торбьорн Тор Педерсен, 44-летний датский путешественник, завершил свою невероятную экспедицию, претендующую на звание первого человека, который посетил все страны мира, не совершив ни одного перелета и не возвращаясь домой.

Также напомним, что в США 62-летняя Мария Макберни была задержана по обвинению в том, что выдавала себя за врача и незаконно использовала медицинскую лицензию своего родственника для выписывания рецептов.