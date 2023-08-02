Зачіска з локшини та чипсів: перукар "підірвав" соцмережі незвичайними укладками (фото)

Користувач Instagram викладає дивні "апетитні" зачіски, які він створює з різних снеків.

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Користувачі соцмереж шоковані зачіскою з чипсів Cheetos Puffs. Один із чоловіків поділився своїм дивовижним досвідом із перукарем, відомим в Instagram як @bmrtwins1, який тішить клієнтів незвичними та "апетитними" укладками. Про це пише The Mirror.

На одному відео перукар використовував пачку японської пшеничної локшини рамен для створення красивих тугих хвиль, а на іншому він застосував Cheetos Puffs, щоб зробити укладку "в стилі Чакі" з мультсеріалу Rugrats ("Невгамовні"). Зовні разючі зачіски викликали масу коментарів у соціальних мережах, де користувачі захоплювалися творчістю перукаря.

В іншому випадку, перукар створив унікальну зачіску, додавши на голову свого клієнта бобові та ковбасні скибочки, запропонувавши глядачам назвати цей стиль. Це викликало змішані реакції, одні захоплювалися ідеєю, а інші були збентежені.

Подібні дивні та незвичайні зміни іміджу також привернули увагу в мережі. Нещодавно одна жінка поділилася своїм досвідом ламінування брів, яке виявилося не зовсім таким, як вона очікувала. Її брови набули дивної подібності до образу "Грінча", що викликало в неї збентеження і розчарування.

Ламінування брів, призначене для створення красивої форми брів, виявилося не зовсім вдалим, і вона заявила, що її новий зовнішній вигляд абсолютно не відповідає її очікуванням. Хоча процедура може бути ефективною, в її випадку результати виявилися занадто унікальними.

Такі незвичні макіяжі та укладки продовжують привертати увагу в соціальних мережах, однак, реакції глядачів можуть бути різними — від захоплення до здивування.

Нагадаємо, Торбйорн Тор Педерсен, 44-річний данський мандрівник, завершив свою неймовірну експедицію, що претендує на звання першої людини, яка відвідала всі країни світу, не здійснивши жодного перельоту і не повертаючись додому.

Також нагадаємо, що у США 62-річну Марію Макберні затримали за звинуваченням у тому, що видавала себе за лікарку і незаконно використовувала медичну ліцензію свого родича для виписування рецептів.