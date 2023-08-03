Дуа Липа получила судебный иск на 20 млн долларов: что произошло

Это не впервые, когда хит артистки оказывается в центре скандала.

27-летняя британская певица Дуа Липа столкнулась с судебным иском на 20 млн долларов из-за одного из своих хитов. Об этом пишет Reuters.

Музыкальный продюсер Боско Канте подал в суд на поп-звезду, утверждая, что она использовала запись, сделанную с помощью его ток-бокса, в ремиксах своей песни Levitating.

Судебный иск был подан в Лос-Анджелесе, и Канте считает, что он имеет право на более 20 миллионов долларов прибыли от успеха Levitating. По данным издания, в иске утверждается, что Дуа имела разрешение использовать ток-бокс для своей оригинальной записи, но не для ремиксов.

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Дуа Липа "Levitating"

В нем также утверждается, что Дуа снова использовала запись без разрешения в будущих релизах, включая ремикс The Blessed Madonna и выступление, которое она дала на American Music Awards.

Канте говорит, что он создал ElectroSpit Talk Box, устройство, которое носят на шее и которое способно превращать вокальные вибрации в шумы инструментов.

Его адвокаты добавили, что продюсер обратился в суд, поскольку певица продемонстрировал "нежелание сотрудничать или брать на себя ответственность".

Это не первый раз, когда Дуа Липа сталкивается с судебным иском из-за Levitating, одной из ее самых популярных песен.

В марте 2022 года группа Artikal Sound System в стиле регги подала иск против артистки, утверждая, что трек скопировал часть их песни 2017 года Live Your Life. В июне дело было закрыто.

В другом деле, которое все еще продолжается, авторы песен L Russell Brown и Sandy Linzer утверждали, что Липа использовала мелодию из их песни 1979 года Wiggle And Giggle All Night.

Дуа Липа Фото: Getty Images

Напомним, Дуа Липа отдыхает в Албании и демонстрирует ряд стильных пляжных образов.

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