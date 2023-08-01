Дуа Липа показала набор стильных пляжных образов 2023 (фото)

Артистка продолжает отдыхать в Албании.

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27-летняя британская певица Дуа Липа показала несколько стильных образов для отдыха на пляже летом 2023 года. Снимками из отпуска в Албании звезда сцены делится в своем Instagram.

Сначала Липа примерила оранжевое бикини, которое соединила с цепочкой на животе, солнцезащитными очками и серьгами-кольцами.

Затем артистка косовского происхождения предстала в ярко-оранжевом мини-платье с вырезами на животе.

В частности, Дуа Липа примерила темный купальник и продемонстрировала белый топ в сочетании со светло-серыми шортами. Также певица обратилась к цветочным мотивам в выборе еще одного бикини.

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Дуа Липа

"Лучше здесь или там?" — спросила знаменитость своих подписчиков.

"Где лучше своей страны🇦🇱", "Лучше здесь в Албании", "Албанская девушка в Албании", — пишут фолловеры Липы в комментариях.

Отметим, что отец певицы родился в Приштине, столице частично признанной Республики Косово, за которую спорят власти Сербии и Албании.

Напомним, Дуа Липа продемонстрировала стильное красное платье для летнего отдыха на берегу моря.

Также Фокус писал о первых днях отпуска Дуа Липы в Албании летом 2023.