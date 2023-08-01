Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Дуа Липа показала набор стильных пляжных образов 2023 (фото)

Дуа Липа, Дуа Липа стиль, идеальный купальник на лето 2023, пляжные образы 2023, Дуа Липа в Албании
Фото: DUA LIPA/Instagram | Дуа Липа

Артистка продолжает отдыхать в Албании.

Related video

27-летняя британская певица Дуа Липа показала несколько стильных образов для отдыха на пляже летом 2023 года. Снимками из отпуска в Албании звезда сцены делится в своем Instagram.

Сначала Липа примерила оранжевое бикини, которое соединила с цепочкой на животе, солнцезащитными очками и серьгами-кольцами.

Затем артистка косовского происхождения предстала в ярко-оранжевом мини-платье с вырезами на животе.

В частности, Дуа Липа примерила темный купальник и продемонстрировала белый топ в сочетании со светло-серыми шортами. Также певица обратилась к цветочным мотивам в выборе еще одного бикини.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Дуа Липа

"Лучше здесь или там?" — спросила знаменитость своих подписчиков.

"Где лучше своей страны🇦🇱", "Лучше здесь в Албании", "Албанская девушка в Албании", — пишут фолловеры Липы в комментариях.

Отметим, что отец певицы родился в Приштине, столице частично признанной Республики Косово, за которую спорят власти Сербии и Албании.

Напомним, Дуа Липа продемонстрировала стильное красное платье для летнего отдыха на берегу моря.

Также Фокус писал о первых днях отпуска Дуа Липы в Албании летом 2023.