Дуа Липа показала идеальное красное платье для отпуска

Сейчас известная певица и звезда фильма "Барби" отдыхает в Косово.

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Дуа Липа показала идеальный летний образ в прозрачном красном платье в Instagram. Певица опубликовала серию ярких снимков во время роскошного отдыха в Косово, пишет Daily Mail.

27-летняя певица и звезда фильма "Барби", в котором она сыграла Барби-русалку, выглядела невероятно в очаровательном красном платье, позируя на пляже.

Дуа Липа Фото: Instagram dualipa

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Певица недавно вернулась в Косово после бурного промо-тура Барби и держит своих поклонников в курсе своего отпуска, часто публикуя фотографии.

Она начала серию отпускных снимков, показав фигуру в полосатом оранжевом бикини.

На другом откровенном снимке Дуа надела ярко-оранжевое мини-платье с вырезом, позируя на фоне кристально-голубого моря.

Дуа Липа в Косово

Звезда отдыхает в Косово, где родились ее отец и мать. Она родилась после того, как они переехали в Великобританию, но прожила в Косово несколько лет, будучи подростком.

Дуа недавно снялась в главном хите этого лета, фильме "Барби", а также написала саундтрек к танцевальному номеру под названием Dance the Night.

Она присутствовала на премьерах фильма "Барби" в Лондоне и Лос-Анджелесе вместе с актерами Марго Робби и Райаном Гослингом.

Дуа Липа стала музыкальной сенсацией с момента выхода ее одноименного дебютного альбома в 2017 году.

Теперь исполнительница хита We're Good известна как первая артистка, два альбома которой набрали более десяти миллиардов прослушиваний на Spotify.

Некоторые ее песни также завирусились на TikTok, когда пользователи использовали известные мелодии певицы в трендовых видеороликах.

Хотя Дуа зарекомендовала себя как одна из самых известных певиц в мире, она также начала работать моделью.

После успеха двух ее альбомов Дуа Липа прошлась по подиуму на показе Versace Spring/Summer 2022 на Неделе моды в Милане.

Сообщается, что ее третий альбом, у которого еще нет названия, должен выйти в этом году.

Также она известна своими любовными приключениями. Она сходила на несколько свиданий с известным комиком Тревором Ноем.

Также она встречалась с Анваром Хадидом и шеф-поваром Исааком Кэрью, а теперь, как пишут таблоиды, она завязала роман с французским режиссером Роменом Гаврасом.

Напомним, ранее на премьеру фильма "Барби" Дуа Липа надела полупрозрачное серебристое платье-сетку.