Меган Маркл и принц Гарри объявили о поездке в Европу: что известно

Меган Маркл присоединится к своему мужу принцу Гарри на Invictus Games в этом году.

Герцог и герцогиня Сассекские примут участие в ежегодных Играх Invictus в Дюссельдорфе, Германия. Соревнование, представляющее собой мероприятие в паралимпийском стиле для военнослужащих, было основано принцем и пройдет с 9 по 16 сентября — всего через день после первой годовщины смерти покойной королевы. Об этом пишет The Mirror.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Это будет первое совместное появление пары на публике за последние несколько месяцев.

Немецкая газета Rheinische Post сообщает, что Меган собирается вести прощальное шоу для семей и участников в последний день Игр. Говорят, что это будет "очень эмоциональное" событие, и утверждается, что Гарри произнесет заключительную речь. Пока не ясно, возьмет ли пара с собой своих двоих детей, Арчи и Лилибет, или они посетят Великобританию, пока герцоги Сассекские находятся в Европе.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Гарри и Меган тоже присутствовали в прошлом году, но неизвестно, будет ли в этом году что-то другое. В прошлом году пара посетила город на официальном мероприятии, посвященном запуску конкурса. Находясь там, они встретились с рядом официальных лиц и потенциальных участников, а также с друзьями и родственниками спортсменов.

В 2014 году Гарри сыграл важную роль в проведении Игр в Великобритании. В нем приняли участие 300 спортсменов из 13 стран. Он был первым в своем роде и проходил в Лондоне. Говорят, что поездка на Игры воинов годом ранее послужила источником вдохновения для организации Игр.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл неожиданно вместе снялись в ролике для фонда.