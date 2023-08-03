В 81 год умерла российская актриса Ирина Мирошниченко, звезда фильмов "Андрей Рублев" и "Зимняя вишня"

В конце июля актрисы была госпитализирована, в больнице у нее обнаружили опухоль головного мозга.

Советская и российская актриса Ирина Мирошниченко умерла в 81 год. В конце июля она была госпитализирована в больницу с гриппом. Однако во время обследования у нее выявили новообразование в головном мозге и кисты в почках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

Известно, что актриса чувствовала себя плохо уже полгода. Она перестала выходить из дома, опасаясь, что потеряет сознание на улице и ей не успеют оказать помощь.

24 июля она отмечала свой день рождения дома, хотя обычно приглашала друзей и близких в ресторан. Когда заболела гриппом, то не вызвала скорую. В итоге ее госпитализировали экстренно и подключили к аппарату ИВЛ. После врачи ввели ее в искусственную кому. Источник из больницы сообщил, что предварительный диагноз Мирошниченко — аденома гипофиза. После обследований в мозгу выявили доброкачественную опухоль.

О госпитализации артистки с осложненной формой гриппа стало известно 30 июля. 31 июля сообщалось, что Мирошниченко пережила остановку сердца.

Биография Ирины Мирошниченко

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля 1942 года. Ее отец был родом из Винницкой области.

Как актриса она дебютировала в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", она появилась всего в одном эпизоде, но запомнилась зрителям.

Первой большой работой Мирошниченко стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме Антона Тимошинина "Их знали только в лицо".

Она также снималась в культовом фильме Андрея Тарковского "Андрей Рублев", исполнив роль Марии Магдалины.

Ирина Мирошниченко в фильме "Андрей Рублев" Фото: Скриншот

Также Мирошниченко снималась в фильмах "Дядя Ваня", "Кремлевские куранты", "Вам и не снилось…", "Рыжий, честный, влюбленный", "Тайны мадам Вонг", "Зимняя вишня", "Старый Новый год" и многих других.

Кадр из фильма Фото: Скриншот

В 1988 году Мирошниченко получила звание Народной артистки РСФСР. В 2021 году она была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Ирина Мирошниченко трижды была замужем, ее первым мужем был драматург Михаил Шатров, вторым – литовский кинорежиссер Витаутас Жалакявичюс, третим стал актер Игорь Васильев. Детей у Мирошниченко не было.

Напомним, ранее стало известно о смерти известного российского актера и режиссера Сергея Пускепалиса в ДТП. Он вез термобелье на временно оккупированные территории Донецкой области. Сам микроавтобус, на котором он и попал в аварию, актер также намеревался передать российским военным.