Не доехал в "ДНР": российский актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП (фото, видео)

Пускепалис находился в бронированном микроавтобусе, который он собирался передать донецким боевикам вместе с грузом гуманитарной помощи.

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Известный российский актер и режиссер Сергей Пускепалис 20 сентября погиб в ДТП, сообщают российские СМИ. По их данным, авария в Ростовском районе Ярославской области произошла на 201 км автодороги М8 "Холмогоры": грузовик столкнулся с микроавтобусом "Форд транзит", в котором находился Пускепалис. По данным российских телеграм-каналов, за рулем "Форда" был 56-летний сотрудник Ярославского театра Александр Синицын, он также не выжил. Водитель грузовика госпитализирован с травмами, сейчас он находится в реанимации.

"Судя по всему, удар пришелся в бок микроавтобуса с вологодскими номерами. После такого не выживают, — рассказал очевидец ДТП местному изданию. — Я видел одно лежащее на асфальте укрытое тело. Работали спасатели. Возможно, еще кого-то доставали. Со стороны Москвы большая пробка. На месте уже все службы".

Куда ехал Пускепалис?

В микроавтобусе Сергей Пускепалис намеревался отвезти комплекты термобелья для донецких боевиков, саму машину он тоже собирался передать им, предварительно закамуфлировав. Автомобиль был бронированным, раньше его использовали инкассаторы.

"Все это будет в надежных руках, — обещал актер за день до гибели. — Завтра мы едем к Игорю Угольникову, наносим камуфляж, и 21-го отдаем его подразделению диверсионно-разведывательного отряда комбата "Волк". Победа будет за нами".

Напомним, в мае российский певец Григорий Лепс приехал на оккупированный Донбасс. Подконтрольные оккупационным властям СМИ сообщали, что вместе с ним перед российскими солдатами и донецкими коллаборантами выступили Дмитрий Дюжев, Олег Газманов, Денис Майданов, Лариса Долина, Зара и другие актеры и исполнители.