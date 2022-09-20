Не доїхав до "ДНР": російський актор Сергій Пускепаліс загинув у ДТП (фото, відео)

Пускепаліс перебував у броньованому мікроавтобусі, який він збирався передати донецьким бойовикам разом із вантажем гуманітарної допомоги.

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Відомий російський актор і режисер Сергій Пускепаліс 20 вересня загинув у ДТП, повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, аварія в Ростовському районі Ярославської області сталася на 201 км автодороги М8 "Холмогори": вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом "Форд транзит", де був Пускепаліс. За даними російських телеграм-каналів, за кермом "Форда" був 56-річний співробітник Ярославського театру Олександр Синіцин, він також не вижив. Водія вантажівки госпіталізували з травмами, зараз він перебуває в реанімації.

"Судячи з усього, удар припав у бік мікроавтобуса з вологодськими номерами. Після такого не виживають, — розповів очевидець ДТП місцевому виданню. — Я бачив одне приховане тіло, що лежало на асфальті. Працювали рятувальники. Можливо, ще когось діставали. З боку Москви великий затор. На місці вже всі служби".

Куди їхав Пускепаліс?

У мікроавтобусі Сергій Пускепаліс мав намір відвезти комплекти термобілизни для донецьких бойовиків, саму машину він теж збирався передати їм, попередньо закамуфлювавши. Автомобіль був броньований, раніше його використовували інкасатори.

"Усе це буде в надійних руках, — обіцяв актор за день до загибелі. — Завтра ми їдемо до Ігоря Угольникова, наносимо камуфляж, і 21 віддаємо його підрозділу диверсійно-розвідувального загону комбату "Вовк". Перемога буде за нами".

Нагадаємо, у травні російський співак Григорій Лепс приїхав на окупований Донбас. Підконтрольні окупаційній владі ЗМІ повідомляли, що разом із ним перед російськими солдатами та донецькими колаборантами виступили Дмитро Дюжев, Олег Газманов, Денис Майданов, Лариса Доліна, Зара й інші актори та виконавці.