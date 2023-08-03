Жена Канье Уэста появилась на публике в черном бикини (фото)

Тем временем скандальный рэпер смаковал итальянское мороженое с белым полотенцем на голове.

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори появилась на публике в черном бикини. Об этом пишет Page Six.

Новая возлюбленная скандального рэпера вышла в свет без обуви и в черном лифе от купальника. 28-летняя Бьянка была с грустным выражением лица во время встречи с Уэстом во Флоренции, Италия.

На фотографиях видно, как Цензори идет к автомобилю в черных леггинсах и тонком серебристом шарфе на шее, а также в черном верхнем бикини со шнурками.

Также она носила черную сумочку вместе с книгами.

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Канье Уэст и Бьянка Цензори

Между тем ее муж, за которого она вышла замуж на неофициальной церемонии в январе 2023 года, имел напряженный день в столице Тосканы. Очевидец рассказал изданию, что Уэст покинул свой отель около 10:45 утра и направился на фабрику тканей в Прато-Ист.

Он сделал остановку в магазине Balenciaga с одним из своих друзей, а затем пошел в магазин мороженого с белым полотенцем на голове.

Бывший муж Ким Кардашьян пытался сохранить сдержанность в белой футболке, белых льняных брюках и черных кроссовках, смакуя двойной шарик мороженого.

Напомним, Канье Уэст отреагировал на новый роман Ким Кардашьян.

Также Фокус писал о знакомстве новой возлюбленной Канье Уэста с его родственниками.