Канье Уэст через семь месяцев после свадьбы познакомился с родственниками жены (фото)

Встреча Канье с тестем и тещей, а также сестрой его жены произошла спустя семь месяцев после свадьбы в Токио, поскольку в Австралию, откуда родом Бьянка Цензори, ему путь заказан из-за антисемитских высказываний.

Related video

46-летний американский рэпер Канье Уэст, он же Йе, наконец познакомился с родителями своей предполагаемой жены Бьянки Цензори, пишет Daily Mail. Лео и Александра живут в Мельбурне (Австралия), откуда сама Бьянка.

Встреча произошла в Токио, куда чета Цензори и еще одна их дочь, Анджелина, прилетели, чтобы там встретиться с Бьянкой и ее знаменитым мужем.

Музыкант не рассказывал о поездке, однако фото в соцсетях говорят о том, что они действительно проводили время вместе. Он был сфотографирован с женой в толпе на традиционном поединке по сумо в японской столице. Другой снимок, опубликованный сестрой Бьянки на этой неделе, показывает, как Лео и Александра исследуют улицы Токио.

Уэст женился на Бьянке, которая работает архитектурным дизайнером в его модном лейбле Yeezy, еще в январе. Церемония последовала за его широко разрекламированным разрывом со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, от которой у него четверо детей: Норт, Сэйнт, Чикаго и Псалм.

На родину Бьянки Канье хотел поехать еще сразу после свадьбы, однако этого не случилось, поскольку правительство Австралии предупредило о том, что ему может быть отказано во въезде из-за его скандальных антисемитских высказываний.

Несмотря на неудачу, Уэст и его новая возлбленная максимально использовали свой отдых в Токио. Анджелина Цензори поделилась в Instagram фотографией своей знаменитой сестры, одетой в розовое боди и леггинсы, во время шоппинга в магазине Hello Kitty.

В поездке отца сопровождала и его 10-летняя дочь Норт.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Аккаунт Анджелины в Instagram заполнен фотографиями из их семейной поездки в Японию, в том числе снимками ее родителей и Бьянки.

Несмотря на то, что до сих пор неясен статус пары и действительно ли они женаты, Уэст был замечен с обручальным кольцом. Бьянка также подтвердила их семейное положение в видео TikTok в мае, когда к ней подошел мужчина в универмаге и спросил ее номер, а она показала ему обручальное кольцо и сказала: "Я замужем".

Ранее Фокус писал, что жена Канье Уэста очень подружилась с Норт.