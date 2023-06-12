Жена Канье Уэста и его дочь трогательно держались за руки на публике (фото)

Главные девушки в жизни рэпера посетили вечеринку по поводу его дня рождения.

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Новая жена Канье Уэста Бьянка Цензори и его дочь Норт держались за руки во время празднования 46-го дня рождения рэпера накануне. Об этом пишет TMZ.

На фотографиях, сделанных на вечеринке скандального музыканта в Лос-Анджелесе, его наследница Норт и жена Бьянка Цензори трогательно держались за руки. Судя по этому, девушки хорошо ладят между собой.

Дочь именинника от Ким Кардашьян была в фирменных ботинках своего звездного отца. Это не первый раз, когда Норт проводит время с Бьянкой, однако ей явно становится комфортнее с новой супругой рэпера.

Также с фото видно, что у Норт на лице был ряд царапин, но оказалось, что это просто макияж, поскольку 9-летняя девочка любит экспериментировать с внешностью.

На вечеринке играли лучшие хиты Канье, суши подавали на моделях и было минимальное освещение, преимущественно только свечи.

Новая жена Канье Уэста и его дочь Норт

Скандальный именинник и его сотрудница поженились в начале 2023 года. Сообщалось, что церемония не имеет юридического веса.

Канье Уэст и Бьянка Цензори Фото: Getty Images

Напомним, новая жена Канье Уэста появилась на публике с прикрытым шарфом лицом.

Также Фокус писал о критике странного стиля Бьянки Цензори.