Дружина Каньє Веста та його донька зворушливо тримались за руки на публіці (фото)
Головні дівчата в житті репера відвідали вечірку з приводу його дня народження.
Нова дружина Каньє Веста Бʼянка Цензорі та його донька Норт трималися за руки під час святкування 46-го дня народження репера напередодні. Про це пише TMZ.
На фотографіях, зроблених на вечірці скандального музиканта у Лос-Анджелесі, його спадкоємиця Норт та дружина Бʼянка Цензорі зворушливо трималися за руки. Судячи з цього, дівчата добре ладнають між собою.
Донька іменинника від Кім Кардашʼян була у фірмових черевиках свого зіркового батька. Це не перший раз, коли Норт проводить час з Б'янкою, проте їй явно стає комфортніше з новою дружиною репера.
Також з фото видно, що в Норт на обличчі була низка подряпин, але виявилося, що це просто макіяж, оскільки 9-річна дівчинка любить експериментувати із зовнішністю.
На вечірці грали найкращі хіти Каньє, суші подавали на моделях і було мінімальне освітлення, переважно лише свічки.
Скандальний іменинник та його співробітниця одружилися на початку 2023. Повідомлялося, що церемонія не має юридичної ваги.
Нагадаємо, нова дружина Каньє Веста зʼявилася на публіці з прикритим шарфом обличчям.
Також Фокус писав про критику дивного стилю Бʼянки Цензорі.