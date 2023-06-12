Дружина Каньє Веста та його донька зворушливо тримались за руки на публіці (фото)

Головні дівчата в житті репера відвідали вечірку з приводу його дня народження.

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Нова дружина Каньє Веста Бʼянка Цензорі та його донька Норт трималися за руки під час святкування 46-го дня народження репера напередодні. Про це пише TMZ.

На фотографіях, зроблених на вечірці скандального музиканта у Лос-Анджелесі, його спадкоємиця Норт та дружина Бʼянка Цензорі зворушливо трималися за руки. Судячи з цього, дівчата добре ладнають між собою.

Донька іменинника від Кім Кардашʼян була у фірмових черевиках свого зіркового батька. Це не перший раз, коли Норт проводить час з Б'янкою, проте їй явно стає комфортніше з новою дружиною репера.

Також з фото видно, що в Норт на обличчі була низка подряпин, але виявилося, що це просто макіяж, оскільки 9-річна дівчинка любить експериментувати із зовнішністю.

На вечірці грали найкращі хіти Каньє, суші подавали на моделях і було мінімальне освітлення, переважно лише свічки.

Нова дружина Каньє Веста та його донька Норт

Скандальний іменинник та його співробітниця одружилися на початку 2023. Повідомлялося, що церемонія не має юридичної ваги.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі Фото: Getty Images

Нагадаємо, нова дружина Каньє Веста зʼявилася на публіці з прикритим шарфом обличчям.

Також Фокус писав про критику дивного стилю Бʼянки Цензорі.