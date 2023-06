Жену Канье Уэста высмеяли за нелепый наряд и посоветовали бежать от мужа подальше

Чем дальше, тем наряды пары становятся все более странными.

Канье Уэст продолжает эпатировать публику не только своими уличными образами, но и тем, как и во что он одевает свою предполагаемую жену Бьянку Цензори. Их последнее появление вызвало еще больше вопросов, когда они приехали на воскресную службу в церковь, прихватив младшего сына рэпера от Ким Кардашьян Псалома. В СМИ попали снимки одиозной пары.

Если музыкант разгуливал в леггинсах, черной бутболке с огромными подплечниками и в кроссовках-носках Yeezy Sock Sneaker, то Бьянка выглядела, мягко говоря странно в черном платье-футляре, поверх которого было надето что-то, похожее на чулок, под которым женщина держала свои руки. Венчала этот писк дизайнерской моды гигантская конструкция, напоминающая поролоновый шейный корсет, вокруг плеч и лица. Образ завершали черные сапоги на шпильке.

В этом ансамбле Бьянка выглядела так, будто пришла на похороны.

Интернет бурно отреагировал на вирусные фотографии. Многие троллили пару за их нелепые наряды. Некоторые даже выражали беспокойство за Бьянку и утверждали, что она носит такую сковывающую одежду из-за Канье.

"Последнее фото выглядит так, как будто она умоляет его не заставлять ее идти туда в этом", "Боже мой, почему он в колготках?", "Канье носит то, что каскадеры для TMNT носят под костюмом Черепахи. И он тоже примерно такого же роста", "Похоже на ситуацию с заложниками", "Он больше не странный и не смешной. На самом деле это беспокоит. И дело не в одежде, а во всей их динамике или исполнении, или как бы вы это ни называли. Если бы я была Ким, у меня было бы так много адвокатов, потому что мне было бы неудобно оставлять своих детей наедине с этими людьми", "Выглядит крайне оскорбительно, как он обращается со своими подругами и женами", "Девочка, беги. Это того не стоит", – пишут в комментариях.

Единственный, кто был одет нормально, – это сын артиста. Мальчик выглядел более естественно в простом ансамбле: белой рубашке и коричневых шортах. Правда, на его голове красовался бронзовый велосипедный шлем.

Модные обозреватели давно заметили, что каждый раз, когда Канье завязывает новые отношения, его партнерша демонстрирует все более уникальный и зачастую диковинный стиль. Бывшая жена музыканта Ким Кардашьян рассказала подробности о влиянии экс-супруга на ее стиль в программе Keeping Up With The Kardashians. В 2012 году, в первые дни их отношений, Канье и его стилист появились на шоу, чтобы выкинуть и заменить весь гардероб Ким.

Нынешняя жена Уэста, Бьянка, похоже, также идет по тому же пути, поскольку носит все более смелые наряды в истинном стиле Yeezy.

