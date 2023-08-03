Louis Vuitton представили часы с Альбертом Эйнштейном (фото, видео)

Выпуск аксессуара посвятили юбилею благотворительного аукциона.

Французский дом моды Louis Vuitton к 10-летию благотворительного аукциона Only Watch выпустил часы с выдающимся физиком Альбертом Эйнштейном. Об этом бренд сообщил в своем Instagram.

Аксессуар представляет собой ювелирную микроскульптуру, 18-каратное белое золото, бриллианты и ручную гравировку авторства женевских мастеров, работающих над линией Высокого часового искусства Louis Vuitton.

На то, чтобы выгравировать, портрет выдающегося ученого (если присмотреться, можно заметить, что выведен каждый волос), понадобилось 50 часов работы, а чтобы сымитировать меловые надписи на доске — еще 80. При нажатии на кнопку-активатор портрет оживает и "показывает язык", а текущее время демонстрируется в отверстии на лбу.

Часы с Альбертом Эйнштейном

Цена на часы стартует от 340 000 швейцарских франков.

"На празднование 10-летия Only Watch Louis Vuitton произвели эти уникальные часы для благотворительного часового аукциона, отдавая дань уважения пионерской работе Альберта Эйнштейна, которая произвела революцию в нынешнем понимании мира", — отметили представители дома моды.

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