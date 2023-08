Номинантка на "Оскар" назвала Лиззо самовлюбленной хулиганкой и лгуньей

Режиссер София Нали Эллисон, работавшая с певицей над документальным фильмом в 2019 году, заявила, что та создает вокруг себя "токсичную атмосферу".

После того как певицу Лиззо обвинили в неподобающем поведении танцовщицы из ее команды, к ним присоединилась режиссер и номинантка на "Оскар" София Нали Эллисон. София назвала певицу "самовлюбленной хулиганкой", которая "построила свой бренд на лжи". Об этом пишет Daily Mail.

Эллисон работала с Лиззо над документальным фильмом еще в 2019 году. И она написала свои впечатления от этой работы в посте в соцсетях, сделанном в свете судебного иска, поданного тремя бывшими танцовщицами, которые обвинили Лиззо в сексуальных домогательствах и создании враждебной рабочей среды.

Режиссер София Нали Эллисон

Эллисон рассказала об этом в своих Instagram Stories в среду, утверждая, что бренд Лиззо был просто "кураторским фасадом".

"Чтобы было ясно, с тех пор, как я высказалась, другие люди в частном порядке поделились своим очень похожим опытом, и мои впечатления подтвердили люди, которые были свидетелями того, через что я прошла", — уточнила София.

"Лиззо создает чрезвычайно токсичную и враждебную рабочую среду и в процессе подрывает работу, труд и авторитет других женщин. Она нарциссический хулиган и построила свой бренд на лжи", — заявила София, что была рада поддержать Лиззо в процессе создания документального фильма, но быстро поняла, что это была маска, а "послание было тщательно продуманным фасадом".

"Я поддерживаю танцовщиц и всех, у кого был подобный опыт работы с ней и ее командой. Эти условия работы никому не подходят", — сказала София, сказав, что в итоге ушла примерно через две недели.

"Ко мне отнеслись с таким неуважением с ее стороны. Я была свидетелем того, насколько она эгоцентрична, высокомерна и недобра. Меня не защитили, и я оказалась в ужасной ситуации с небольшой поддержкой. Мой внутренний голос сказал бежать так быстро, как ты, б***дь, можешь, и я так благодарна, что доверилась своей интуиции", — добавила Эллисон.

Лиззо со своей подтанцовкой

"Я почувствовал газлайт и была глубоко ранена, но я исцелилась. Прочитав эти отчеты, я поняла, насколько опасной была ситуация. Такого рода злоупотребление властью происходит слишком часто. Большая любовь и поддержка танцовщицам", — заключила она.

Лиззо, чье настоящее имя Мелисса Вивиан Джефферсон, столкнулась с судебной тяжбой после того, как ее сотрудники из подтанцовки заявили, что она комментировала их вес и заставила их прикасаться обнаженной исполнительнице в стриптиз-клубе в Амстердаме.

Истцы — ее бывшие танцовщицы — названы в иске Арианной Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес. Уильямс и Дэвис оба появились в недавнем реалити-шоу Amazon Prime "Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls" — о стремлении певицы найти подтанцовку.

Они обвинили известную певицу в том, что она "заставляла их по очереди прикасаться к обнаженным исполнителям" в стриптиз-клубе Амстердама, а также поощряла "ловить фаллоимитаторы, запускаемые из вагин артисток, и есть бананы, торчащие из вагин артисток".

Рон Замбрано, адвокат женщин, сказал в иске, который впервые был раскрыт NBC News, что поведение Лиззо идет вразрез со всем, за что она выступает публично.

Лиззо — не единственный названный ответчик по делу, которое во вторник было подано в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Лиззо

Ее хореограф Ширлин Куигли также столкнулась с целым рядом обвинений.

Куигли, согласно иску, делилась "непристойными сексуальными фантазиями" и публично обсуждала девственность одной из истиц, ругая тех, у кого был добрачный секс.

Жалобы на возмещение всех убытков включают: враждебную рабочую среду, сексуальные домогательства, религиозные домогательства, расовые домогательства, дискриминацию по инвалидности и неспособность предотвратить или устранить домогательства.

Ее гастрольная компания Big Grrrl Big Touring Inc. также фигурирует в качестве ответчика.

Сама Лиззо уже прокомментировала иск, заявив, что истицы – сотрудницы, которые уже давно публично признали, что их поведение во время тура было неуместным и непрофессиональным. Сама она заявила, что "открыта в своей сексуальности", но не позволит никому использовать эту открытость, чтобы выставить ее той, кем она не является.