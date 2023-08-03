Тори Спеллинг живет в фургоне на фоне разрыва с мужем

Звезда сериала "Беверли-Хиллз" отправилась в долгое путешествие со своими пятью детьми.

Тори Спеллинг, 50-летняя звезда молодежного сериала "Беверли-Хиллз, 90210" сейчас разводится со своим мужем, актером Дином Макдермоттом. Так что, судя по всему, Тори решила уехать подальше и отправилась в путешествие по Калифорнии с пятью своими детьми. Об этом пишет Daily Mail.

Она путешествует на автофургоне и недавно останавливалась в мотеле за 100 долларов за ночь.

Позже она припарковалась в калифорнийском кемпинге со своими пятью детьми.

Тори Спеллинг отправилась в путешествие со своими детьми: : Лиамом, 16 лет, Стеллой, 15 лет, Хэтти, 11 лет, Финном, 10 лет, и Бо, шесть лет.

Дом на колесах резко контрастирует с особняком в стиле французского замка за 165 миллионов долларов, получившим название The Manor, в котором она выросла со своим отцом, телемагнатом Аароном Спеллингом.

На фото, которые сделали папарацци, видно, что Тори и ее дети решили обосноваться в кемпинге надолго. Они выгрузили на площадку рядом столы, стулья, плиту, холодильник и даже большой ковер.

Журналисты выяснили, что Тори Спеллинг и ее дети путешествуют на автодоме Sunseeker E450, в котором есть кухня, ванная комната, спальня и гостиная.

Путешествуя, Тори с детьми посетила местный супермаркет Walmart, где они купили продукты на ужин.

Ранее Тори Спеллинг говорила, что их семейный дом стал непригоден для жизни, когда там обнаружили черную плесень, способную вызвать проблемы со здоровьем. Так что она с детьми отправилась ночевать в придорожный мотель. Вскоре после этого она купила, или арендовала автодом.

С начала года ходят слухи о том, что Тори Спеллинг и Дин Макдермотт разводятся. 16 июня она даже написал в Instagram, что расстается с Тори через 18 лет брака. Но потом удалил этот пост.

Тори Спеллинг и Дин Макдермотт Фото: Instagram torispelling

После представитель Тори заявил, что у них в семье нет проблем и о разводе нет и речи.

Но Дин переехал в дом своего друга, а источник, близкий к паре, заявлял, что актер делал все, чтобы его жена была счастлива, но так и не смог угодить Тори.

"Ничто из того, что он делает или сделал, никогда не будет достаточно хорошим для нее", — сказал инсайдер.

Тори Спеллинг с семьей

Дин не появлялся на публике после того, как он упаковал вещи и уехал к другу.

А близкие друзья Тори, как говорят, беспокоятся о ней, потому что она игнорирует звонки и даже пропускает мероприятия по продвижению своей новой линии домашнего декора.

Источник также сообщил, что бывший муж Тори, Дин, серьезно обеспокоен тем, что его жена переехала в мотель.

"Дин считает, что дети должны быть дома, а не мотаться по мотелям с Тори", — сказал источник.

Ранее Фокус писал о жизни Тори Спеллинг и о том, как сложилась ее карьера актрисы после культового сериала "Беверли-Хиллз".