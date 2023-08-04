Майк Тиндалл поздравил жену с годовщиной с помощью искусственного интеллекта (фото)

Члены королевской семьи отпраздновали 12 счастливых лет совместной жизни.

Внучка покойной королевы Зара Тиндалл и ее муж Майк отпраздновали 12-ю годовщину свадьбы. По этому случаю английский игрок в регби поделился в своем Instagram-аккаунте фотографиями, сгенерированными искусственным интеллектом.

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Майк решил оригинально поздравить возлюбленную, ссылаясь на один из самых популярных фильмов этого лета.

"Спасибо за сообщения, это были замечательные 12 лет. Почувствуйте, как мы становимся моложе!!!" — подписал супруг дочери принцессы Анны фотографии, на которых он и Зара изображены так, как они выглядели бы, если бы были Барби и Кеном.

Он сопроводил публикацию смеющимся смайликом и хэштегом #ZarbieandTen.

На снимке у Майка в роли Кена роскошные светлые волосы, светлая щетина, он носит белую рубашку с открытым воротом и соответствующий бежевый костюм. Между тем, у Зары в образе Барби длинные распущенные светлые волосы и розовый топ с серыми леггинсами.

Майк Тиндалл и Зара Филлипс обручились в 2010 и поженились через год. У них родилось трое детей – дочери Мия, 8 лет, Лена, 4 года, и сын Лукас, 1 год.

Зара и Майк Тиндалл Фото: Getty Images

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