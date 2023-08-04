Меган Маркл отметила день рождения в ресторане с принцем Гарри (фото)

Герцог и герцогиня Сассекские отпраздновали 42-летие Меган.

Меган Маркл и принц Гарри сходили на свидание в Монтесито, чтобы отпраздновать 42-й день рождения герцогини. Об этом пишет Daily Mail.

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Герцог и герцогиня Сассекские были замечены в хорошем настроении, улыбаясь и смеясь. Их сфотографировали, когда они выходили из модного итальянского ресторана Tre Lune, фаворита среди знаменитостей, включая Кортни Кардашьян и Эллен ДеДженерес.

Это первый раз, когда пара была замечена вместе на публике на фоне растущих слухов об их будущем в Голливуде и слухов о напряженности в браке.

Меган, которой сегодня исполняется 42 года, выглядела гламурно в черно-белом платье Posse без бретелек стоимость. 239 долларов, в сочетании со своей любимой сумкой Cult Gaia и черными сандалиями с ремешками. Принц Гарри сопровождал ее в льняной синей рубашке и белых брюках.

Это второе публичное выступление пары за несколько дней после нескольких недель, когда их не видели вместе. Выход герцогов Сассекских демонстрирует, что пара полна решимости выступить единым фронтом и бороться с циркулирующими слухами о напряженных отношениях.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл неожиданно вместе снялись в ролике для фонда.