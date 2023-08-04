Меган Маркл пришлось создавать новую идентичность в браке с Гарри, — эксперт

Уровень уверенности бывшей актрисы упал после свадьбы с королевским сыном, однако она всегда оставалась уверенной в себе.

Меган Маркл пришлось создавать новую идентичность, чтобы выжить в браке с принцем Гарри. Об этом пишет Mirror.

Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон заявил, что бывшая звезда экрана, которой 4 августа исполнится 42 года, наконец "действительно счастлива" со своей семьей и профессиональными начинаниями.

Стэнтон рассказал, что, по его мнению, у герцогини Сассекской достаточно смелости и мужества посещать мероприятия без принца Гарри.

"Меган Маркл всегда была очень уверенной в себе женщиной. Во время своей карьеры актрисы она должна была быть уверенной, чтобы соответствовать тому, куда она попала", — пояснил специалист.

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Он отметил, что, несмотря на то, что уровень ее уверенности упал, когда она впервые приехала в Соединенное Королевство и вышла замуж за Гарри в 2018 году, она всегда "оставалась уверенной".

Меган Маркл и принц Гарри в день свадьбы Фото: Getty Images

Герцогине Сассекской пришлось "развивать собственную идентичность" после женитьбы и рождения двоих детей.

"Очевидно, что она бы никогда не посещала королевские мероприятия, если бы не была с принцем Гарри, поэтому я думаю, что ей пришлось развить совершенно новый уровень уверенности", — сказал Стэнтон.

Профессионал добавил, что хотя Гарри и Маркл не всегда "слипаются, как клей", они имеют "большую" степень "уверенности, взаимопонимания, доверия и глубокой связи в своих отношениях".

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

"Хотя пара счастлива иметь собственные сольные проекты, когда они собираются вместе, мы видим, как между ними летят искры", — сказал Стэнтон.

Напомним, Меган Маркл манипулировала мужем, что повлекло ссору с семьей Бекхэм.

Также Фокус писал о праздновании 42-го дня рождения герцогини Сассекской.