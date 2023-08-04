Элизабет Херли прилетела на вечеринку на Майорке с 21-летним сыном (фото)

Мать и сына связывают не только родственные узы, но и глубокая привязанность. Они часто проводят время вместе, фотографируются вместе или же фотографируют друг друга.

58-летняя британская актриса, модель и продюсер Элизабет Херли и ее сын, 21-летний сын Дамиан, прибыли на Майорку, чтобы посетить вечеринку, организованную немецким бизнесменом Марселем Ремусом. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Когда дуэт вышел из отеля, персонал встретил Элизабет с букетом цветов.

Херли выбрала простую белую футболку, надетую под кремовый блейзер, и джинсы в тон, а также шарф с запахом. Знаменитость дополнила образ белыми кроссовками, массивными солнцезащитными очками и сумочкой Coach. Дамиан также продемонстрировал свое чувство стиля в атласной блузке цвета слоновой кости и синих джинсах, сопровождая свою знаменитую мать.

Несмотря на то, что в июне Элизабет исполнилось 58 лет, она гордо демонстрирует свою роскошную фигуру на фотографиях в соцсетях и рекламирует свой бренд купальников Elizabeth Hurley Beach.

Дамиан пошел по стопам своей матери, став одним из самых востребованных мужчин-моделей в Великобритании. Он подписал контракт с лондонским подразделением IMG Models, которое также представляет американских сестер Беллу и Джиджи Хадид, бразильскую супермодель Жизель Бюндхен и Кристи Блинкли. Помимо своей работы в индустрии моды, в прошлом месяце Дэмиан отметился своим сценарным и режиссерским дебютом в грядущей детективной драме "Строго конфиденциально".