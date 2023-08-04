Бен Аффлек и Джей Ло с дочерью были замечены на велосипедной прогулке (фото)

К звезде, недавно отметившей свой день рождения, и ее мужу во время прогулки присоединилась ее дочь Эмме.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес и ее супруг, 50-летний актер Бен Аффлек были запечатлены во время велопрогулки в Хэмптоне. К звездной паре присоединилась старшая дочь певицы Эмме. Об этом пишет Daily Mail.

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Артистка, недавно отметившая свой день рождения, была одета в оливково-зеленый комбинезон с глубоким вырезом и без рукавов. Знаменитость дополнила ансамбль солнцезащитными очками и белыми шлепанцами. Лопес была без макияжа и сделала небрежный пучок.

Аффлек был в повседневном образе, надев черную футболку и облегающие темно-серые джинсы. Он дополнил аутфит парой двухцветных кроссовок Nike.

Дженнифер и Бен познакомились более двух десятилетий назад и подружились на съемках фильма 2001 года "Джильи". В следующем году они начали отношения и планировали связать себя узами брака в 2003 году. Однако они отложили свою свадьбу всего за несколько дней до того, как она должна была состояться, и в 2004 году их пути разошлись.

В конце концов Лопес начала встречаться с Марком Энтони, за которого вышла замуж в том же году, а Аффлек связал себя узами брака с Дженнифер Гарнер в 2005 году. У певицы и ее бывшего мужа родились близнецы Эмме и Максимилиан, а у Аффлека и его бывшей жены есть дочери Вайолет и Серафина и сын по имени Самуэль.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Instagram/Jennifer Lopez

В 2014 году Джей Ло и ее бывший супруг развелись, а в 2018 году Аффлек последовал их примеру и развелся с Гарнер.

Лопес и Аффлек, которые оставались в хороших отношениях с момента их расставания, в конце концов воссоединились и снова начали встречаться в апреле 2021 года. Счастливая пара дебютировала на красной дорожке в сентябре того же года и обручилась в апреле прошлого года. Они поженились в Лас-Вегасе всего через три месяца после того, как актер задал заветный вопрос.

Также Фокус писал о первой годовщине бракосочетания Джей Ло и Бена Аффлека.