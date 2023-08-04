Сын Умы Турман Левон Хоук стал звездой рекламного кампейна

Левон Хоук недавно снялся в проекте "Переполненная комната", а теперь дебютировал и как модель.

Сын Умы Турман стал лицом рекламной кампании бренда Celine. Левон Хоук объединил свои усилия с художественным директором Дома Celine, чтобы продолжить серию "Портрет актера". Об этом пишет V Magazine.

Левон позировал для черно-белых снимков. Съемки прошли в июне 2023 года в Нью-Йорке. Фотографом выступил сам Эди Слиман.

Левон Хоук для Celine

Ранее для этого же проекта снимались Боб Дилан, Джулиан Касабланкас из The Strokes и Джек Уайт.

Фото: celine.com Фото: celine.com Фото: celine.com Фото: celine.com

Недавно Левон Хоук снялся в мини-сериале "Переполненная комната" про Дэнни Салливана, страдающего от множественных расстройств личности. В основу сериала легла история Билли Миллигана, умершего в 2014 году. У Билли насчитывалось 24 полноценные личности, каждая из которых обладала собственным характером и даже собственной ориентацией. Так, Билли обвинили в ограблениях, которые на самом деле совершали две его личности и Билли не знал о том, что происходит.

Главную роль в сериале исполнил Том Холланд.

Также Левон Хоук снимается в новом проекте Зои Кравиц "Остров кисок".

Напомним, Левон Хоук – сын актеров Умы Турман и Итана Хоука, он родился в 2002 году. У него также есть сестра Майя, звезда сериала "Очень странные дела", родившаяся в 1998 году. В 2005 году Ума и Итан развелись.

Ранее Ума Турман с сыном вышли на красную дорожку 76-го Каннского кинофестиваля, чтобы отпраздновать премьеру нового фильма Джонни Деппа "Жанна Дюбарри".

Левон сопровождал мать в элегантном темно-синем костюме.