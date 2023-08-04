Ева Мендес станцевала под саундтрек "Барби" (видео)

Возлюбленная Райана Гослинга поделилась зажигательным роликом.

49-летняя американская актриса Ева Мендес станцевала под саундтрек фильма "Барби". Видео возлюбленная Райана Гослинга делится в своем Instagram.

Мама двоих сошла по лестнице в длинном ярком платье под новый хит британской певицы Дуа Липы "Dance The Night", ставший официальным саундтреком картины Греты Гервиг о самой популярной кукле в мире.

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"Почему я должна делать это глупое движение, когда начинаю танцевать?! Кто-то страдает от этого серьезного нелепого состояния?" — спросила подписчиков американская актриса.

Ева Мендес

"Латинская Барби со своим оригинальным Кеном", "Это латинская штука, я думаю", "Каждый латиноамериканец", — отвечают фолловеры звезды фильма "Место под соснами".

Отметим, что Ева Мендес и Райан Гослинг вместе более 10 лет. Они воспитывают двух общих дочерей — Амаду и Эсмеральду. Впрочем, долгое время знаменитости не спешили жениться. Лишь осенью 2022 года стало известно, что они узаконили отношения, однако официально об этом не говорили.

Райан Гослинг и Ева Мендес Фото: Getty Images

Напомним, Райан Гослинг рассказал о реакции своих дочерей на его роль Кена.

Также Фокус писал о секретах красоты 49-летней Евы Мендес.