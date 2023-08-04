Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили почтить память королевы Елизаветы II

Принц Эндрю с бывшей женой Сарой Фергюсон есть в списке приглашенных.

Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на годовщину смерти королевы Елизаветы II. Об этом пишет The Sun.

Герцоги Сассекские не были приглашены на официальное событие, несмотря на то, что они будут в Европе на Играх Непокоренных через день после годовщины в сентябре 2023 года.

Впрочем, 63-летний принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон будут среди членов королевской семьи, которые будут оплакивать покойного монарха.

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Принц Гарри и Меган Маркл на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года Фото: Getty

Источники сообщили, что старшие члены королевской семьи даже не обращались к младшему сыну короля Чарльза III и его жене, несмотря на их появление в Германии в следующем месяце — через год после смерти монарха.

Ожидается, что король Чарльз и королева Камилла организуют годовщину 8 сентября в Балморале в окружении семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл, которые покинули королевство в 2020 году и с тех пор неоднократно критиковали королевскую семью, должны начать Игры Непокоренных в Дюссельдорфе в тот же период.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, какими нарядами запомнилась именинница Меган Маркл, которая празднует 42-летие 4 августа 2023 года.

Также Фокус писал о потере уверенности Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри.